พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา"

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้ทรงยังความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิด แด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็นพระปีติสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันรุ่งขึ้น หากทรงพระเจริญขึ้นในรัชสมัยแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ คงได้ทรงรับพระราชทานเฉลิมพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์สมกับพระราชหฤทัยสนิทเสน่หา แม้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีมิอาจได้ทรงมีโอกาสเช่นนั้นในพระชนมชีพ หากกลับทรงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างยวดยิ่ง
เมื่อทรงศึกษาและซาบซึ้งว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้ในสิ่งหนึ่งประการใดก็ทรงเอาพระหฤทัยใส่สืบสาน รักษา และต่อยอดทุกสิ่งอันในประการนั้นอย่างมั่นคง ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างของอุบาสิกาผู้ครองธรรมจริยาอย่างงดงามพิสุทธิ์ ด้วยพระวิริยขันตยาทิคุณ มีพระจริยวัตรอัธยาศัยละมุนละม่อมสุวภาพ สมเป็นสุขุมาลขัตติยชาติ ทรงพากเพียรประกาศความเป็นไทยและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบุพการี บริบูรณ์ด้วยพระกรุณาปรานีเหลือคณานับต่อประเทศชาติและประชาชน
อันมีเหตุมาแต่พระกมลซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยสนิท ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศพระศพให้ได้ทรงสัปตปฎลเศวตฉัตร ไว้เป็นคำรบหนึ่งแล้วเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๕ ครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันก็เป็นที่ทรงนับถือยิ่งในพระฐานะสมเด็จพระราชปิตุจฉา
บัดนี้ บรรจบอภิลักขิตสมัย ๑๐๐ ปีแห่งวันประสูติ สมควรจะยกย่องเชิดชูพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา
ขอให้พระเกียรติคุณวิบุลยศแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ปรากฎแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาลตราบจิรัฏฐิติกาล นิรันดร เทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน