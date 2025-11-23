ฉ.17 เตือนทั่วใต้! ทั้งหนาวทั้งฝน – เปิด 10 จังหวัด “สีเหลือง-แดง” เสี่ยงฝนถล่มหนักวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 17 เตือนอากาศหนาวเย็นปกคลุมไทยตอนบน ขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากจากหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งพื้นที่เสี่ยง “สีแดง” 5 จังหวัดพัทลุง–นราธิวาส และ “สีเหลือง” 5 จังหวัดนครศรีฯ–สตูล พร้อมเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นลมแรงสูงกว่า 3 เมตร และให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งตลอดวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้ วันนี้ ( 23 พ.ย.) กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 17 (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568) โดยระบุว่า
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งขอให้ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน (23 พ.ย. 68)
สำหรับประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และยอดภูมีอากาศหนาว ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก (ปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป) จังหวัดพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมาก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก (ปริมาณตั้งแต่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตร) จังหวัดพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนัก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล