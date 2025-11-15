"หนาวรับลม! กรมอุตุฯ เตือน 'เหนือ-อีสาน-กลาง-ออก' อากาศเย็นถึงเช้า ประชาชนรักษาสุขภาพ | ใต้ฝนตก คลื่นแรง 1-2 เมตร"

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ! วันนี้ (15 พ.ย.) ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิลดลง พร้อมเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ด้านภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมในอ่าวไทยรวมถึงทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางถึงแรง แนะชาวเรือระวังการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ (15 พ.ย. 2568) โดยระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย 10% ของพื้นที่ในบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมแรง
ยอดดอย/ยอดภู: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส
ภาคกลางและภาคตะวันออก: มีอากาศเย็นในตอนเช้า
ภาคใต้และสถานการณ์คลื่นลม
ภาคใต้ จะมี ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยเฉพาะ:
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก): ฝน 30% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก): ฝน 40% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ข้อควรระวังสำหรับชาวเรือ:
เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง
อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามัน: คลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง: คลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีเมฆบางส่วน
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส