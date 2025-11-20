DPU ผนึกพันธมิตรชั้นนำ สร้างประสบการณ์ปลดล็อกศักยภาพในงาน “OPEN HOUSE 2025” พร้อมเดินหน้าเชิญชวนองค์กรร่วมขับเคลื่อนอนาคตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำจุดยืนการสร้าง "ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้" (Learning Ecosystem) ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติ โดยเน้นการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้รอบด้าน ล่าสุด สะท้อนภาพความสำเร็จดังกล่าวผ่านงาน “DPU OPEN HOUSE 2025” เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้ผสานความรู้คู่ความบันเทิง ดึงค่ายเพลงดัง Boxx Music ส่งศิลปินรุ่นใหม่ BEAN นภสร และ EARTH ภัทรวี สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้นักเรียนมัธยม พร้อมประกาศเดินหน้าเชิญชวนองค์กรพันธมิตร ร่วมออกแบบอนาคตการเรียนรู้ไปด้วยกัน
นางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า DPU ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงด้านวิชาการ แต่รวมถึงประสบการณ์ชีวิต การกล้าคิดสร้างสรรค์ และการได้ลองลงมือจริงในสิ่งที่สนใจ
“ความร่วมมือกับค่ายเพลง Boxx Music ในการจัดคอนเสิร์ตภายในงาน Open House ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำทิศทางของ DPU ที่มุ่งส่งเสริมประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เราต้องการแสดงให้เห็นว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่เรื่องเรียน แต่ยังมีเรื่องของไลฟ์สไตล์และความสนุก ซึ่งสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยและพันธมิตร ‘มองเห็นตรงกัน’ ที่จะผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับการเรียนรู้ เพื่อช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจ และต่อยอดสู่ ‘ศักยภาพในอนาคต’ ของพวกเขาได้”
สำหรับงาน “DPU OPEN HOUSE 2025” ภายใต้แนวคิด “UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง” ไม่ได้มีเพียงคอนเสิร์ตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ Gen Z เท่านั้น แต่ยังมีไฮไลต์สำคัญคือ “Potentialigence Center ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ” นิทรรศการเชิงจิตวิทยาและกิจกรรม Interactive ที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตัวตน ควบคู่กับกิจกรรมเวิร์กชอปจาก 5 กลุ่มอาชีพยุคใหม่ (Innovation, Social, Global, Creative และ Wellness) ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้ “ลองจริง เห็นจริง ค้นหาตัวจริง”
“เรามองว่าคอนเสิร์ตเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ผ่อนคลายจากการเตรียมสอบ วางแผน Portfolio และได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไป การมา Open House จึงไม่ใช่แค่การหาข้อมูลเรียนต่อ แต่คือการได้สัมผัสประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกสนุกและมีความสุขกับการมามหาวิทยาลัย”
DPU เปิดกว้างรับพันธมิตร ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร DPU กล่าวเน้นย้ำถึงเป้าหมายถัดไปว่า ความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และ DPU ยังคงเดินหน้าเชิญชวนพันธมิตรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษามากขึ้น
“DPU พร้อมเปิดพื้นที่ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในทุกรูปแบบ ทั้งโครงการความร่วมมือระยะสั้น หรือ ระยะยาว การให้นักศึกษาช่วยคิดกลยุทธ์การตลาด ทำแคมเปญสื่อสาร แก้ปัญหาเชิงธุรกิจจริง หรือแม้แต่การช่วยสรรหาบุคลากร เราเชื่อมั่นว่าการที่นักศึกษาได้ทำงานจริง แก้โจทย์จริง ร่วมกับองค์กรชั้นนำ คือหัวใจสำคัญของการสร้างบัณฑิตที่พร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคต”
“มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนนักศึกษาในสามช่วงสำคัญ คือ ‘ก่อนเข้า ระหว่างเรียน และก่อนออกสู่ตลาดงาน’ ตั้งแต่การค้นหาตัวเองผ่าน Potentialigence Center, การสร้างเวทีแสดงศักยภาพผ่านโปรเจ็กร่วมกับองค์กรภายนอกระหว่างเรียน ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานผ่านการสัมภาษณ์จำลอง (Mock Interview) และการทำ Resume เราจึงมองหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการเหล่านี้ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพไปด้วยกัน”
ทั้งนี้ ความสำเร็จของงาน “DPU OPEN HOUSE 2025” ยังได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากพันธมิตรชั้นนำมากมาย อาทิ ค่ายเพลง Boxx Music, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, เถ้าแก่น้อย, เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), ฮาร์ทบีท, ถั่วลิสงโก๋แก่, ซีเล็คทูน่า, แลคตาซอย, Viu Thailand, Major Cineplex, Blu-O Rhythm & Bowl ฯลฯ ที่ร่วมผลักดันให้กิจกรรมครั้งนี้สมบูรณ์และสนุกสนานยิ่งขึ้น
เสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานอย่าง นางสาวทักษพร คงนาวัง นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ยืนยันถึงความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ได้เป็นอย่างดี “บรรยากาศดีมาก สนุกมาก พี่ ๆ และอาจารย์ต้อนรับดี จากเดิมตั้งใจว่าจะมาแค่ศึกษาคณะต่าง ๆ แต่พอรู้ว่ามีคอนเสิร์ตด้วยก็ยิ่งอยากมา เพราะได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน”