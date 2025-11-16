ปริศนา “พล.ต.อ.” ขายทอง 300 ล้าน “โจ๊ก-อัจฉริยะ” ช่วยตรวจสอบหน่อย ฟอกเงินหรือไม่?

“สนธิ” ทวงถาม ปปง.สอบปมลูกน้อง “โจ๊ก” ขายทองคำล็อตใหญ่หนัก 1 หมื่นกว่าบาท มูลค่า 271 ล้าน ผ่านมา 1 ปี 8 เดือน คืบหน้าถึงไหน พร้อมเผยมีข้อมูลอีกด้าน นายตำรวจใหญ่ยศ “พล.ต.อ.” ซื้อขายทองหลายรายการช่วงปี 63-64 น้ำหนักรวม 1 หมื่นกว่าบาทเหมือนกัน บางส่วนซื้อแล้วนำไปเก็บที่บ้าน ซ.วิภาวดีฯ 68 ฝาก “สุรเชชษฐ์-อัจฉริยะ” ตรวจสอบหน่วย เอี่ยวฟอกเงินหรือไม่
ในรายการ“คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงการซื้อขายทองคำนายตำรวจยศ “พลตำรวจเอก” รายหนึ่งเป็นปริมาณมากของอย่างน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือไม่
โดยเรื่องนี้ปรากฏในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินคดีเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของ น.ส.ธันยนันท์ หรือมินนี่ กับพวก ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีการเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประธานคณะกรรมการบริหารร้านทองแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกระแสข่าวว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในขณะนั้น ได้นำทองจำนวนหนึ่งไปขาย รวมถึงนายกสมาคมค้าทองคำ และนายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง เข้าให้ข้อมูลด้วยเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้น นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กรรมาธิการฯ ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าประเด็นสำคัญในการประชุมวันนั้นคือ จากที่มีการนำเสนอข่าวว่าคนใกล้ชิดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เอาทองจำนวนมากไปขายเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหน ในการขายทองนั้นมีการรายงานธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ และมีการให้เงินสดหรือโอนเงินอย่างไร ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้กับร้านขายทองหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทอง เพราะทองคำกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่อยู่ในกระบวนการฟอกเงินไปแล้ว
นอกจากนี้ นายเลิศศักดิ์ ประธานกรรมาธิการ ปปง.กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ทาง ปปง. จะดำเนินงานอย่างไรต่อก็เป็นในส่วนรูปคดี ซึ่งกรรมาธิการจะไม่เกี่ยวข้อง แต่จะเน้นดูในส่วนของข้อเท็จจริงว่ามีการรายงานธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ และสิ่งที่สื่อนำเสนอไปนั้นมีข้อเท็จจริงแค่ไหน และการซื้อขายทองที่เป็นในลักษณะก้อนใหญ่เช่นนี้มีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ร้านทองไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะ เพราะอ้างสิทธิว่าให้ข้อมูลกับ ปปง.ไปหมดแล้ว และ ปปง.ไม่อยากให้เสียรูปคดี
นายสนธิ กล่าวต่อว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ เรื่องผ่านมา 1 ปี 8 เดือนแล้ว คณะกรรมการ ปปง.สืบสวนสอบสวนเรื่องคนใกล้ชิดของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นำทองคำปริมาณมากไปขายนั้นคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนก็คือทองคำหนัก 10,945 บาท คิดเป็นมูลค่า 271 ล้านบาท
มีคนวงในให้ข้อมูลด้วยว่า ในหลักฐานการขายนั้นไม่ได้มีแค่ใบซื้อขาย และหลักฐานการขายเป็นบัตรประชาชนของนายตำรวจติดตาม พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ อย่าง พ.ต.ต.ชานนท์ อ่วมทร หรือบริวารอย่าง นายวิชชานนท์, นายนโรดม หรือ น.ส.อุนาชญา เท่านั้น แต่ยังมีภาพจาก “กล้องวงจรปิด” ปรากฏภาพ “นายตำรวจใหญ่” ที่เป็นเจ้าของทองคำตัวจริงเข้าไปนั่งคุมการซื้อขายทองคำของลูกน้องด้วยตัวเองด้วย เพราะความที่ไม่ไว้ใจลูกน้องว่าจะงุบงิบหรือเปล่า เนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อขายแต่ละครั้งทองคำนั้นคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ครั้งละหลายล้านบาท หรือ หลายสิบล้านบาท
“เลขาธิการ ปปง.คนปัจจุบัน อย่างคุณเทพสุ บวรโชติดารา ช่วยออกมาอัปเดตความคืบหน้าหน่อยว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้ว และจริงๆ แล้วมีวิดีโอชิ้นนั้นหรือไม่ มีรายละเอียดอย่างไร”
นายสนธิเปิดเผยอีกว่า ยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ได้มา เกี่ยวกับการซื้อขายทองคำของนายตำรวจยศ “พลตำรวจเอก” คนหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณซื้อขายมากไม่แพ้กัน จึงอยากให้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ รวมทั้งนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ที่ตอนนี้ออกมาเล่นเรื่องการฟอกเงิน แก๊งสแกมเมอร์ แฉตำรวจโยงนักการเมือง ควรจะมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่
ทั้งนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำในช่วงปี 2563-2564 เป็นเงิน 200-300 ล้านบาท แต่ถ้าทองคำดังกล่าวซื้อขายกันใน พ.ศ.2568 มูลค่าก็น่าจะพุ่งสูงไปถึง 600-700 ล้านบาทเลยทีเดียว
สำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำของ นายตำรวจยศ “พลตำรวจเอก” คนดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1.ทองคำที่ซื้อ
แบ่งเป็นซื้อทองคำ 96.5% 2 ครั้ง
1.วันที่ 5 ก.พ.2564 ซื้อทองคำหนัก 350 บาท ราคาบาทละ 27,440 บาทรวมเป็นเงิน 9,604,000 บาทแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้านในซอยวิภาวดีฯ 60
2. วันที่ 8 มี.ค. 2564 ซื้อทองคำหนัก 350 บาท ราคาบาทละ 27,540 บาทรวมเป็นเงิน 9,639,000 บาท แล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้านในซอยวิภาวดีฯ 60
ซื้อทองคำ 99.99% 3 ครั้ง
1. วันที่ 5 ธ.ค. 2563 ซื้อออนไลน์ 1 กิโลกรัม หรือ 65.6 บาท (วางหลักประกันจำนวน 20 กิโลกรัม)ราคาบาทละ 30,195 บาทรวมเป็นเงิน 1,980,792 บาท
2. วันที่ 6 ธ.ค. 2563 ซื้อออนไลน์ 10 กิโลกรัม ( 656 บาท) ราคาบาทละ 31,210 บาทรวมเป็นเงิน 20,473,760 บาท
3. วันที่ 22 เม.ย. 2564 ซื้อทองคำ 6 กิโลกรัม (393.6 บาท) ราคาบาทละ 27,554 บาทรวมเป็นเงิน 10,845,252 บาท
ให้ลูกน้องซื้อทองคำ 99.99% ให้ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้
นนท์ 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554.00 เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
หมู 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554 บาท เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
ก้อง 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554.00 เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
พี่โบ้ 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554.00 เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
อ๋อง 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554.00 เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
อนุชิต 1 กิโลกรัม ราคาบาทละ 27,554.00 เป็นเงิน 1,807,542.40 บาท
2.ทองคำที่ขาย
ขายทองคำ 96.5% ช่วงเดือน ก.พ. - ส.ค. 2563 รวมปริมาณทองคำที่ขายทั้ังหมด 16,185 บาท คิดเป็นมูลค่า 399,877,300 บาท แยกเป็นการขายในแต่ละครั้งดังนี้
วันที่ 25 ก.พ.63 น้ำหนักทองคำ 2,000 บาท ราคาบาทละ24,670 บาท เป็นเงิน 49,340,000 บาท
วันที่ 26 ก.พ.63 น้ำหนักทองคำ 3,000 บาท ราคาบาทละ 24,770 บาท เป็นเงิน 74,310,000 บาท
วันที่ 27 ก.พ.63 น้ำหนักทองคำ 3,000 บาท ราคาบาทละ 24,660 บาท เป็นเงิน 73,980,000 บาท
วันที่ 28 ก.พ.63 น้ำหนักทองคำ 2,100 บาท ราคาบาทละ 24,440 บาท เป็นเงิน 51,324,000 บาท
วันที่ 9 มี.ค.63 น้ำหนักทองคำ 1,000 บาท ราคาบาทละ 24,900 บาท เป็นเงิน 24,900,000 บาท
วันที่ 10 มี.ค.63 น้ำหนักทองคำ 1,000 บาท ราคาบาทละ 24,700 บาท เป็นเงิน 24,700,000 บาท
วันที่ 14 เม.ย.63 น้ำหนักทองคำ 600 บาท ราคาบาทละ 25,300 บาท เป็นเงิน 15,180,000 บาท
วันที่ 20 เม.ย.63 น้ำหนักทองคำ 170 บาท ราคาบาทละ 25,630 บาท เป็นเงิน 4,357,100 บาท
วันที่ 21 เม.ย.63 น้ำหนักทองคำ 20 บาท ราคาบาทละ 25,750 บาท เป็นเงิน 515,000 บาท
วันที่ 22 เม.ย.63 น้ำหนักทองคำ 10 บาท ราคาบาทละ 25,780 บาท เป็นเงิน 257,800 บาท
วันที่ 14 ก.ค.63 น้ำหนักทองคำ 20 บาท ราคาบาทละ 26,700 บาท เป็นเงิน 534,000 บาท
รวมขายทองคำ 96.5% น้ำหนัก 16,185 บาท คิดเป็นมูลค่า 399,877,300 บาท
ขายทองคำ 99.99% น้ำหนัก 2 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,509,600 บาท
ข้อมูลการขายจำแนกตามตามร้ายที่ขาย ดังนี้
1.วันที่ 8 เม.ย.63 ขายที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด น้ำหนักทอง 600 บาท
2.วันที่ 20 เม.ย.63 ขายที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด น้ำหนักทอง 170 บาท
3.วันที่ 21 เม.ย.63 ขายที่ห้างทองคูณยั้ว (หล่อ) น้ำหนักทอง 20 บาท
4.วันที่ 22 เม.ย.63 ขายที่ออสสิริส จำกัด น้ำหนักทอง10 บาท
5.วันที่ 22 เม.ย.63 ขายที่ออสสิริส จำกัด น้ำหนักทอง 10 บาท
6.วันที่ 22 เม.ย.63 ขายที่ห้างทองง้วนฮั้วลัง (2490) น้ำหนักทอง 10 บาท
7.วันที่ 14 ก.ค.63 ขายที่ห้างทองทิพโก้ น้ำหนักทอง 20 บาท
8.วันที่ 14 ก.ค. 63 ขายที่ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) น้ำหนักทอง 5 บาท
รวม 8 รายการ 845 บาท เป็นเงินรวม 21,491,950 บาท
ขายทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ 26 ก.พ.63 ขายที่ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักทอง 3,000 บาท ราคาบาทละ 24,770 บาท
วันที่ 10 มี.ค.63 ขายที่ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักทอง 1,000 บาท ราคาบาทละ 24,700 บาท
วันที่ 27 ก.พ.63 ขายที่ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักทอง 3,000 บาท ราคาบาทละ 24,660 บาท
วันที่ 28 ก.พ.63 ขายที่ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักทอง 2,100 บาท ราคาบาทละ 24,440 บาท
วันที่ 9 มี.ค.63 ขายที่ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักทอง 1,000 บาท ราคาทองบาทละ 24,900 บาท
รวมน้ำหนักทองคำที่ขายทั้งหมด 10,100 บาท มูลค่า 249,214,000 บาท
นายสนธิ เขากล่าวว่า ได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือ “ปลัดฉิ่ง” อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน ปปง. โดยเล่าระหว่างการสนทนาในบ้านพระอาทิตย์ ว่าผลตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่ามีการซื้อ–ขายทองคำจริงตามข้อมูลดังกล่าวจริง
“ท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่ท่านประธาน ปปง. เล่าให้ผมฟัง คำถามผมมีอย่างนี้ ก็ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น แล้วก็ยื่นไปให้ ปปง. ดู 1 ปี กับ 8 เดือนแล้ว ท่านเลขาธิการ ปปง. ท่านทำไมเงียบสนิท เรื่องนี้ ไม่พูดจาเลย ผมก็เลยอยากไหว้วาน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล และคุณอัจฉริยะ ซึ่งเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลและมาเปิดโปงความจริงว่า จริงๆ แล้วที่ ปปง. รับเรื่องไป 1 ปี 8 เดือนแล้ว ทำไมการซื้อ-ขายทองถึงไม่มีผลประกาศออกมาเสียทีว่าหลักการ ข้อเท็จจริง มันเป็นอย่างไรกันแน่ ผมฝากหน่อยนะครับ เพราะว่านายตำรวจที่เอาทองไปขายนั้น เป็นนายตำรวจคนสนิทของท่าน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล ผมไม่รู้ว่าท่านรู้เรื่องนี้ดีหรือเปล่า
“นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมจำเป็นจะต้องพูด แล้วผมไม่ได้พูดโดยที่ไร้หลักฐานนะครับ ตัวเลขมีหมด และคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังก็คือท่านประธาน ปปง. คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ครับ ผมไม่ได้มโนและคิดชื่อออกมา ฝากไว้ด้วย” นายสนธิ กล่าว