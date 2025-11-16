สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเข็มกลัดริบบิ้นสีดำแก่ประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังประตูมณีนพรัตน์ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งพระราชทานเข็มกลัดริบบิ้นสีดำไว้อาลัย แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นเข็มกลัดที่ทรงโปรดให้จัดทำเป็นพิเศษ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันนี้ (16 พ.ย. 68) เวลา 11.48 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังบริเวณประตูมณีนพรัตน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จากนั้น พระราชทานเข็มกลัดริบบิ้นสีดำไว้อาลัย แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง และประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นเข็มกลัดริบบิ้นสีดำ ที่โปรดให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำขึ้น ตรงกลางประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ "โมกราชินี" และ "มณีเทวา" ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนาม และเข็มกลัดริบบิ้นสีดำ พิมพ์คำว่า “The Queen Mother 24 October 2025” ที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง