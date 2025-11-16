สายตรวจหมวกทองบุกที่ร้างใต้ทางด่วนศรีรัช ถุงยางฯ-เจลหล่อลื่นเกลื่อน

ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบที่รกร้างใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 พบชายรักชายเข้ามามั่วสุมจำนวนมาก ซากถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเกลื่อน พบเคยสร้างเป็นตลาดแต่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 7 ปี
วันนี้ (16 พ.ย.) บนโซเชียลแชร์และวิจารณ์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก "อ้ายแบงค์ซาว พนมรุ้ง" ซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจสอบที่รกร้างใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน พบว่ามีวัยรุ่นชายเข้าไปมั่วสุมจำนวนมาก โดยคลิปแรกถ่ายขณะออกตรวจในตอนกลางคืน พบวัยรุ่นชายเดินป้วนเปี้ยนบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก ถามว่าจะเข้าไปทำอะไร หลายคนไม่ตอบ จึงได้ตักเตือนให้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว เพราะรู้ว่าข้างในเข้ามาทำอะไรกัน อย่าให้เจอต่อหน้าต่อตา อยากทำเช่นนั้นไปทำที่อื่น
อีกคลิปหนึ่ง เกิดขึ้นในตอนกลางวัน ขณะเข้าไปตรวจด้านในพบชายรายหนึ่ง จึงถามว่าเข้าไปทำอะไรในนี้ ชายคนดังกล่าวไม่ตอบ จึงถามว่าไปทำอะไรตรงนั้น ชายคนดังกล่าวตอบว่าไม่ได้มาทำอะไร ในนี้ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ จึงได้เชิญให้ออกไป และเมื่อถามถึงซองถุงยางอนามัยใช้แล้ว ชายคนดังกล่าวตอบว่าไม่ใช่ของผม และขู่ว่าอย่าเอาคลิปของผมไปลง อ้างว่าไม่ได้อนุญาต ตำรวจจึงกล่าวว่า แจ้งความได้เลยครับ เดี๋ยวผมแจ้งกลับนะครับ
นอกจากนี้ ยังโพสต์ภาพที่พบว่ามีหลอดเจลหล่อลื่น และซากถุงยางอนามัยใช้แล้วจำนวนมาก โดยระบุว่า "ณ สถานที่รกร้างแห่งหนึ่ง จะไปที่ไหนก็ไป นี่คือคำเตือน"
รายงานข่าวแจ้งว่า บริเวณดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่้ร้านค้าใต้ทางด่วนศรีรัช ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างคล้ายตลาดขึ้นในปี 2561 หรือเมื่อ 7 ปีก่อน แต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมาถึงปัจจุบัน และมีวัชพืชรวมทั้งขยะปกคลุมจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มที่มีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชาย เข้ามามั่วสุมมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง