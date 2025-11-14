อย่าเนียนเปลี่ยนประเด็น! กองทัพไทยเชิญผู้ช่วยทูตทหาร 18 ประเทศ ดูกับตาคลิปในมือถือเขมรกำลังวางทุ่นระเบิด

“กองทัพไทย” แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 18 ประเทศ ต่อสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่กัมพูชานำมาวางใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา กองทัพไทยจัดการประชุมชี้แจงและแสดงหลักฐานต่าง ๆ ในสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลสำคัญต่อคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย (Military Attache Corps to Thailand : MAC-T) จำนวน 18 ประเทศ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 9 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การชี้แจงมุ่งเน้นประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยเฉพาะกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่พิสูจน์ทราบแล้ว ทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์และทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ ในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ
โอกาสนี้ เจ้ากรมข่าวทหาร ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของไทย ในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการอำนวยการและประสานงานร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็นคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เพื่อให้การเจรจาดำเนินไปตามข้อตกลงการหยุดยิงของทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อ Joint Declaration หรือถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเอกสารที่ไทยยืนยันเสมอว่าเป็นแนวทางสำคัญในการมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งเผชิญกับความตึงเครียดและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงการที่กัมพูชา ขาดความจริงใจ และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งนำไปสู่การดำเนินมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลไทยในที่สุด โดยฝ่ายไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศต่าง ๆ จะเข้าใจบริบทและเหตุผลของการดำเนินมาตรการดังกล่าว
โดยการชี้แจงครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ครอบคลุมภาพรวมสถานการณ์ หลักฐาน และผลพิสูจน์ทางเทคนิค ได้แก่
1. พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ
ชี้แจงภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งไทย–กัมพูชา โดยเฉพาะเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดหลายครั้งตลอดระยะเวลา 2–3 เดือนที่ผ่านมา จนนำไปสู่เหตุผลในการตอบโต้ของรัฐบาลไทย
2. พันเอก ดนัย จำนงชอบ
นำเสนอหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปะทะครั้งล่าสุด
3. พันเอก สัณฐิชัย ชมภูจันทร์
ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ชี้แจงผลการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์และทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่วางใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเห็นบริบทของความจำเป็นในการดำเนินการของรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดคลิปทหารกัมพูชากำลังสอนวางทุ่นระเบิดให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศได้รับชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป็นคลิปที่ได้จากมือถือทหารเขมรที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่พลาญยาว ที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้น ซึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาคมจะมีการประชุมประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวา ฝ่ายไทยจะนำหลักฐานชิ้นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วย
รวมทั้ง ได้ให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้ดูคลิปและภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือทหารเขมรที่ไทยยึดได้ และมีคลิป รูป ทุ่นระเบิด PMN-2 อยู่ข้างใน ซึ่งผู้ช่วยทูตทหารได้เห็นกับตาตัวเอง และต่างบอกกันว่า “นี่คือหลักฐานที่ดีที่สุด”
ในช่วงท้าย พลโท ทรงวิทย์ วายุเหือด ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ที่ให้เกียรติสละเวลาเข้ารับฟังการชี้แจง พร้อมทั้งให้ความสนใจ ซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค
กองทัพไทย ย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวคือการทูตด้านความมั่นคงอย่างแท้จริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับสากลและสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน