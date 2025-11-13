คลิปเสียงฉาว! 'พันตรีชุน' ผู้พันเขมร สั่งวาง 'ทุ่นระเบิด PMN-2' ก่อน 'พลทหาร ธนพัฒน์' เหยียบในพื้นที่ 'ช่องบก'

"Army Military Force" แฉคลิปเสียง พันตรี ชุน โซะพอน ผบ.กองพันทหารกัมพูชา สั่งวางทุ่นระเบิด PMN-2 ในพื้นที่ช่องบก เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2568 เพียง 13 วันก่อนที่ พลทหาร ธนพัฒน์ หุยวัน จะเหยียบได้รับบาดเจ็บสาหัส คลิปเสียงฉาวถูกปล่อยในกลุ่มเทเลแกรมทหารเขมร ก่อนถูกลบทิ้งใน 3 นาที ชี้ชัดระเบิดอาจถูกวางใหม่ ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา
วันนี้ (13 พ.ย. 2568) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อเพจ "Army Military Force" ได้ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นเสียงของ พันตรี ชุน โซะพอน ผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่ 392 สังกัดกองบัญชาการกองพลที่ 3 ซึ่งเป็นลูกน้องของสรัยดึก ผู้บัญชาการกองพล โดยมีเนื้อหาเป็นการสั่งการให้มีการ วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ในพื้นที่ "ช่องบก" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา นั่นคือการที่ พลทหาร ธนพัฒน์ หุยวัน กำลังพลของไทย ได้เหยียบกับระเบิดชนิด PMN-2 ในพื้นที่ช่องบก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ซึ่งส่งผลให้พลทหารธนพัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเสียข้อเท้าซ้ายไป
คลิปเสียงดังกล่าวถูกอัปโหลดขึ้นในกลุ่มเทเลแกรมของทหารกัมพูชาในวันนี้ (13 พ.ย. 2568) โดยแอดมินของเพจ Army Military Force ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มได้บันทึกไว้ทัน ก่อนที่คลิปเสียงนี้จะถูกลบทิ้งไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 3 นาที
การเปิดเผยคลิปเสียงในครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจบ่งชี้ว่า ทุ่นระเบิด PMN-2 ที่พลทหาร ธนพัฒน์ เหยียบนั้นเป็น "ระเบิดใหม่" ที่ถูกวางโดยกำลังพลของกัมพูชา ซึ่งหากเป็นความจริง จะถือเป็นการละเมิด "อนุสัญญาออตตาวา" ว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีอย่างชัดเจน ประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์บาดเจ็บของทหารไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางการไทยได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวอาจถูกวางใหม่
กองทัพบกของไทยเคยยืนยันว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ชนิดและช่วงเวลาการติดตั้งทุ่นระเบิด และหากพบว่าเป็นระเบิดที่วางใหม่ก็จะถือเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาดังกล่าว การปรากฏของคลิปเสียงนี้จึงเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่เพิ่มน้ำหนักให้กับข้อสงสัยของฝ่ายไทย และคาดว่าจะนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการชี้แจงจากฝ่ายกัมพูชาอย่างเร่งด่วน