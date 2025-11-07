“สนธิ” ทำบุญวันคล้ายวันเกิด 78 ปี-ครบรอบ 35 ปี นสพ.ผู้จัดการ

“สนธิ ลิ้มทองกุล” ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิด และก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครบรอบ 35 ปี โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และอดีตพี่น้องพันธมิตรฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บ้านพระอาทิตย์
วันนี้ (7 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. ณ บ้านพระอาทิตย์ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ พร้อมด้วย นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมพี่น้องอดีตพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครบรอบ 35 ปี ก้าวสู่ปีที่ 36 และเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายสนธิ ลิ้มทองกุล