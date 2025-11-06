xs
BDI ดันระบบ Health Link เชื่อมโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ผนึกกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสู่ “มหานครแห่งข้อมูลสุขภาพ” ดัน Health Link เชื่อมโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ครบ 100% สร้างรากฐานใหม่ปูพรมคุณภาพชีวิตคนเมือง

วันนี้ (6 พ.ย.) สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ประกาศความสำเร็จในการเชื่อมต่อระบบ Health Link กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ทั้ง 80 แห่ง ครบ 100% ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนา “มหานครแห่งข้อมูลสุขภาพ (Health Data City)” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ผ่านระบบสุขภาพดิจิทัลที่ปลอดภัย

การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ครบ 100% ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่เปิดทางให้กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการสุขภาพเชิงรุก (Proactive & Predictive Healthcare) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Health Link ยังได้ทำการโยงข้อมูล ระหว่างโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา และหน่วยบริการสังกัดกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ด้วย


รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “การเชื่อมต่อโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครครบ 100% ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ มี ‘ฐานข้อมูลสุขภาพเมือง’ ที่พร้อมใช้จริง เปลี่ยนระบบสาธารณสุขจากการรักษาเชิงรับไปสู่การดูแลเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวต่อว่า การมีระบบ Health Link ที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแบบครบถ้วน จะช่วยยกระดับนโยบาย “สุขภาพดี” ของกรุงเทพมหานคร ในสามมิติหลัก ได้แก่

1. ยกระดับคุณภาพการรักษา — แพทย์เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วน ลดความเสี่ยงจากการแพ้ยาและการสั่งยาซ้ำซ้อน

2. เพิ่มประสิทธิภาพบริการ — ลดขั้นตอนและการตรวจซ้ำที่ไม่จำเป็น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

3. วางรากฐานสู่อนาคตการแพทย์ — สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับนวัตกรรม เช่น การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และการใช้ AI เพื่อการดูแลเชิงรุก




ด้าน นพ.ธนกฤต จินตวร First Executive Vice President, BDI กล่าวว่า“Health Link ไม่เพียงช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาแฟ้มประวัติหรือประสานขอผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น ทำให้แพทย์มีเวลาในการวิเคราะห์และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนานขึ้น”

ในส่วนของความปลอดภัย Health Link ใช้สถาปัตยกรรมแบบเรียกถามข้อมูลเป็นครั้ง (On-Demand) โดยข้อมูลสุขภาพจะยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลต้นทางอย่างปลอดภัย และทุกครั้งที่แพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางเข้าดูข้อมูลต้องได้รับ “ความยินยอมจากผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของข้อมูล” ผ่านการระบบความปลอดภัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การยืนยันตัวตนของแพทย์ผู้ขอเข้าดูข้อมูล การยินยอมจากผู้ป่วยผ่านรหัส OTP และการบันทึกทุกการเข้าถึงเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ทำให้ทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสูงสุด

นอกจากนี้ BDI และ กทม.ยังร่วมกันขยายการเชื่อมโยง Health Link ไปยังโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก และร้านยาในพื้นที่ กทม. เพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลสุขภาพที่ครบวงจรและเท่าเทียมทั่วประเทศ

“ความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือการสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้ กรุงเทพมหานครจึงมุ่งสื่อสารอย่างโปร่งใส พิสูจน์ผลลัพธ์จริง และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพราะ Health Link ไม่ได้เชื่อมแค่ข้อมูล แต่เชื่อมใจคนกรุงเทพฯ ให้มั่นใจว่าข้อมูลของเขาจะถูกใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจริง” รองผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย


โครงการ Health Link ถือเป็นภารกิจสำคัญของ BDI ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “Data-Driven Nation” ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างระบบสุขภาพดิจิทัลที่ยั่งยืนในระดับประเทศ

ประชาชนสามารถสมัครใช้บริการเชื่อมข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอป “หมอ กทม.” เพียงเปิดแอป เลือกเมนู Health Link ยืนยันการเข้าถึงข้อมูล กรอกข้อมูลส่วนตัวและผู้ติดต่อฉุกเฉิน จากนั้นระบบจะแจ้ง “ดำเนินการสำเร็จ” ก็สามารถใช้งานได้ทันที ข้อมูลสุขภาพจะถูกเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถดูผลตรวจและประวัติการรักษาได้ในที่เดียว ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthlink.go.th หรือ LINE Official Account: @HEALTHLINK
