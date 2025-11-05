แพทย์เตือน “ซิฟิลิส” ระบาดหนัก! พบมากในอายุ 18–29 ปี เสี่ยงติดทั้งทางปาก ช่องคลอด และทวารหนัก

หมอออกโรงเตือน! โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “ซิฟิลิส” กลับมาระบาดอีกระลอก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น–วัยทำงานตอนต้น แนะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทางปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก ชี้หากปล่อยไว้ไม่รักษา เชื้ออาจฝังในร่างกายจนลุกลามทำลายสมอง หัวใจ และระบบประสาทได้
วันนี้ (5 พ.ย.) เพจ“นายแพทย์สมาธิ” หรือ นพ.สมาธิ นิชานนท์ เป็นเจ้าของ คลินิกเวชกรรม นายแพทย์สมาธิ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้โพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ซิฟิลิสระบาดนะครับ ควรใส่ถุงยางทุกครั้ง” พร้อมเผยว่าโรคซิฟิลิส (Syphilis) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 18–29 ปี
แพทย์ระบุว่า ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแผลริมแข็งขึ้นที่อวัยวะเพศหรือปาก แล้วหายไปเอง แต่เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกาย และอาจฟักตัวได้นานถึง 10 ปี ก่อนลุกลามเข้าสู่ระบบประสาท ทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ผู้ที่เคยมีอาการลักษณะดังกล่าวควรรีบตรวจเลือด และตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น เช่น HIV และไวรัสตับอักเสบบี–ซี ซึ่งมักพบร่วมกัน
ซิฟิลิสแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1: หลังมีเพศสัมพันธ์ 2–12 สัปดาห์ จะมีแผลขอบแข็งไม่เจ็บที่อวัยวะเพศหรือปาก แผลอาจหายไปเองแต่เชื้อยังคงอยู่
ระยะที่ 2: หลังแผลหาย 1–6 เดือน จะมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต มีผื่นขึ้นตามตัว โดยเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้า และอาจมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ
ระยะที่ 3: ระยะแฝง ไม่มีอาการ แต่อยู่ได้นานหลายปี
ระยะที่ 4: ระยะสุดท้าย เชื้อจะทำลายสมอง ระบบประสาท และหัวใจ ทำให้ชัก ตาบอด หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ
แพทย์ยังเตือนว่า เชื้อซิฟิลิสสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ ทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ พร้อมระบุว่า การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือการฉีดยา Benzathine Penicillin 2.4 ล้านยูนิต เข้ากล้าม 1 เข็ม (หรือมากกว่าตามระยะของโรค)
คำแนะนำ: ควรตรวจเลือดเป็นประจำ ใช้ถุงยางทุกครั้งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และหากสงสัยว่ามีอาการหรือเคยมีแผลลักษณะคล้ายซิฟิลิส ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว”