เปิดใจรังสิมาคัมแบ็ค ปชป. ไม่ลงเขตแม่กลองอีกแล้ว ขอคนรุ่นใหม่มีอุดมการณ์ไม่ใช้เงิน

MGR Online - รังสิมา รอดรัศมี อดีต สส.สมุทรสงคราม กลับเข้ามาเป็นสมาชิก ปชป. อีกครั้ง เจ้าตัวเผยมาตามสัญญา อภิสิทธิ์เป็น หน.พรรคแล้วต้องมาช่วยงาน แต่ไม่ลง สส.สมุทรสงคราม เปิดทางคนรุ่นใหม่เข้ามา ส่วน สส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้วแต่พรรค ระบายความในใจเจอซื้อเสียงหนักมาก 200-300 ล้าน แต่ กกต. กลับบอกว่าไม่มี ย้ำจุดยืนทำการเมืองด้วยอุดมการณ์ไม่ซื้อเสียง
วันนี้ (5 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "จูรี นุ่มแก้ว" ของนายจูรี นุ่มแก้ว อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภาคใต้ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพคู่กับ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมข้อความระบุว่า “ท่านประธานไม่แข็งค่ะ” ต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นหลังนี้ #สสรังสิมา #ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ โดยมีชาวเน็ตที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้กำลังใจจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ น.ส.รังสิมา ลงสมัครในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่แพ้ให้กับนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย จากพรรคก้าวไกล
ผู้สื่อข่าว MGR Online โทรศัพท์สอบถามไปยัง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ยืนยันว่ากลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนวันเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่วันดังกล่าวติดภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงไปโหวตเลือกหัวหน้าพรรคไม่ทัน เหตุที่กลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะก่อนที่จะลาออกจากพรรค ได้ไปลานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าถ้ากลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตนจะกลับมาช่วยงานพรรค แต่เมื่อนายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ตนก็ต้องรักษาสัจจะ จึงต้องมา
อย่างไรก็ตาม ตนจะไม่ลง สส.แบบแบ่งเขต เพราะเคยแถลงข่าวไปแล้วว่าจะไม่ลงสมัคร หากลงสมัครจะเสียสัจจะ จึงปฎิเสธไป ส่วนจะลงเป็น สส.บัญชีรายชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่พรรค ตนไม่ได้ซีเรียสตรงนั้น แต่มาช่วยพรรค
"มาเจอน้องจุรีเค้า น้องจุรีเป็นแฟนคลับตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษารามคำแหง แล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขาในติ๊กต็อก เราดูติ๊กต็อกเขาตลอด ก็เลยมาเจอกัน" น.ส.รังสิมากล่าว พร้อมฝากขอบคุณชาวเน็ตและแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้
น.ส.รังสิมา กล่าวว่า นับจากนี้ต่อไปจะทำงานเรื่องสมาชิกพรรค จัดตั้งตัวแทนสาขาพรรคประจำจังหวัดตามกฎหมาย และคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ตามกระบวนการของพรรค ใครจะมาสมัครพรรคได้เปิดกว้างให้มาเป็นผู้สมัครของพรรค ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ใครที่มีความรู้ความสามารถอยากจะมาสมัครก็มาสมัครได้ เราเปิดกว้าง ใครมาลงสมัครก็ช่วยอยู่แล้ว มีฐานสมาชิกพรรคเก่าๆ อยู่แล้ว อีกทั้งอุดมการณ์ของพรรคยังมีคนศรัทธาจำนวนมาก
อดีต สส.สมุทรสงคราม กล่าวถึงการเมืองในจังหวัด ว่า ตนลงสมัคร สส.มา 7 ครั้ง ไม่เคยซื้อเสียงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าได้เป็นเราก็เป็น ไม่ได้เป็นก็ไม่มีปัญหา เราก็ไปทำอาชีพอื่น เราไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินซื้อเสียง ตนยังพูดอยู่เลยว่า กกต. ไม่มีประสิทธิภาพ เขาซื้อเสียงทั้งประเทศ แต่ กกต. บอกว่าไม่มีการซื้อเสียงเลย ทั้งที่ประชาชนรู้กันหมด ถ้าบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปเจ๊งหมด เพราะเลือกเข้าไปก็โกงกินกันหมด
"ถึงบอกว่าประชาชนกินเหยื่อแต่อย่ากินเบ็ด เขาให้รับไว้ ถ้าเราไม่รับ มันรู้ว่าเป็นศัตรูกับมันก็อันตราย เพราะฉะนั้นเราเอามาเข้าคูหาแล้วจะกาใคร เราต้องกาคนดี คนไปทำงานให้ประเทศชาติ แต่ถ้าเราไปกาให้พวกซื้อเสียงต่อไปมันจะวกกลับมาหาเรา เงินแค่ไม่กี่บาท กินแปล็บเดียวก็หมดแล้ว แต่บ้านเมืองมันฉิบหายหมด ลูกหลานเราจะลำบาก คือเราก็ยังมีจุดยืนของเรา แล้วเราไม่ซื้อเสียง ถ้าเรายังอยู่ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ไปในพื้นที่ ใครลงเราก็ไม่ให้ซื้อ แต่เราย้ายไปแล้ว คนเก่าเขาไปซื้อเราก็ไม่เห็นด้วย มันเลยทำให้ระบบเราเสียหมดเลย"
"เราถึงต้องฝากประชาชน ประชาชนเป็นคนเลือก เงินจะแพร่สะพัดมากช่วงเลือกตั้ง เงินเทามันมาทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ เพราะเงินพวกนี้มันหาง่าย ซื้อไปมันก็ไม่ได้เดือดร้อนกลับเข้าไปคุมใหม่ มันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นประชาชนรับไปเลย นี่ยังอยากให้ยกเลิก กกต. ไม่ต้องมีหรอก ปล่อยให้มันซื้อกันไปเลย ใครมีปัญญาซื้อไปเลย ประชาชนได้ประโยชน์ แล้วมันเจ๊งๆๆ จะได้หมดตูดเลิกกันไปเสียที พวกที่มันซื้อเสียง มี กกต. เปลืองงบประมาณแผ่นดินเปล่าๆ เพราะจับใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียว สมัยก่อนไม่มี กกต. ไม่ซื้อขนาดนี้ด้วย พอมี กกต. ยื่งซื้อหนักเข้าไปใหญ่เลย ... ยังไงห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะ ให้เจ๊งกันไปหมดเสียที" น.ส.รังสิมา กล่าว
น.ส.รังสิมา กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศชาติสิ้นหวังจริงๆ เราสงสารประเทศจะทำยังไง ประชาชนไม่มีจะกิน เศรษฐกิจก็ตายหมด สิ่งผิดกฎหมายเต็มไปหมด การทุจริตทั่วบ้านทั่วเมือง จะไปแก้ยังไง ในความรู้สึกเรามันต้องล้างบางให้หมดไปเลย แต่ไม่มีใครกล้าทำ ถ้ามีคนกล้าทำมันสู้ได้ ไม่ต้องไปสนใจหน้าอินทร์หน้าพรหม ฟันให้หมดไปเลย ใครไม่ดีก็จับกุมติดคุกให้หมด เอาคนน้ำดีเข้ามาก็จะแก้ได้ แต่นี่ไม่มีใครกล้า ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ สิ้นหวังกันหมดแล้ว ไม่รู้จะทำยังไง
คนดีมีความรู้ความสามารถก็อยากให้เข้ามาบริหารบ้านเมือง ตราบใดยังเลือกคนแบบแย่ๆ เอาเงินมาซื้อเสียงแล้วเข้าไปโกง มันก็ยังวนเวียนไม่พ้นจากวงจรอุบาทว์ซักที เราแอนตี้ไม่เห็นด้วยกับการซื้อเสียง ใครมาให้เราช่วยจะพูดประจำเลยว่า มาช่วยได้นะ แต่ถ้าเอาเงินมาให้แล้วคุณไปซื้อเสียงเราไม่สนับสนุน เราไม่เห็นด้วย คุณก็ต้องโกง ไม่โกงคราวหน้าจะมาทางไหน
ตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิม เขตหนึ่งซื้อเสียงกัน 200-300 ล้านบาท แล้ว สส.ปีหนึ่งได้เงินเดือนเท่าไหร่ เฉลี่ย 4 ปี 5 ล้านบาท แต่ซื้อ 300 ล้านบาทเพื่อมาเป็น สส. เอาเงินที่ไหนมาซื้อ แล้วพอซื้อไปแล้ว ได้ไปแล้ว พวกมันไปทำสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวกลับมาซื้ออีก มันต้องตัดวงจรนี้ให้หมด ประชาชนเป็นใหญ่ทำไมไม่ใช้อำนาจตัวเองตัดสินเหมือนเปาปุ้นจิ้นไปเลย มึงซื้อกูเอา แต่กูต้องรวมตัวไม่เลือกพวกซื้อเสียง จะได้หมดๆ ไปเสียที
แต่มันพูดยาก เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน อุดมการณ์ไม่เหมือนกัน ความรักชาติไม่เหมือนกัน พวกนี้บางทีขอให้ได้อย่างเดียว จะเป็นยังไงก็ไม่สนใจ ขอให้ตนได้ บ้านเมืองจะเป็นยังไงช่างมัน แต่ก็ต้องนึกถึงลูกหลานในอนาคตข้างหน้าจะอยู่กันยังไง รุ่นเราไม่กระทบเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวก็ตายแล้ว แต่เด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมา บ้านเมืองเจ๊งหมดจะอยู่ยังไง ต้องฝากน้องๆ คนรุ่นใหม่ช่วยกัน
น.ส.รังสิมา ยังกล่าวว่า ตั้งแต่ไม่ได้เป็น สส. แฮปปี้มาก ได้ดูหนังฟังเพลง ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งคิดเอาไว้แล้วเพราะมาเป็นนักการเมือง 27 ปี ส่วนตัวไม่เคยไปเที่ยวไหนเลย เพราะปฎิญาณไว้แล้วว่าถ้าประชาชนเลือกตนเมื่อไหร่จะทำงานให้เต็มที่ เต็มความรู้ความสามารถให้คุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับ สาบานไว้เลยว่าจะไม่โกงแผ่นดินเด็ดขาด เราไม่เอาเพราะเป็นเงินร้อน เงินแผ่นดินไม่ได้ มีอันเป็นไปทุกคน แม่สอนมาอย่างนี้เราต้องจำให้ขึ้นใจ และเราไม่เอาด้วย เพราะเป็นเงินภาษีให้เอามาพัฒนาประเทศ ถ้าเราเอามาโกงกินมันจะมีผลกระทบไปถึงลูกหลานข้างหน้า เวรกรรมมีจริง ถึงได้บอกว่าไม่ได้เลย อุดมการณ์ของเรา เราเป็นคนตรงไปตรงมา ต้องฝากประชาชนช่วยกัน
เราคนเดียวช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่ ถ้าประชาชนไม่ช่วยกัน บ้านเมืองก็ไปไม่ไหว เราคิดว่าศาลจะตัดสินอีกหลายคดี น่าจะทำให้การเมืองดีขึ้น ความหวังเดียวอยู่ที่ศาล แต่ กกต. เราไม่คาดหวัง มันสิ้นหวังไปนานแล้ว ตนอภิปรายในสภา รังสิมาด่าทุกครั้งเลย ปปช. รังสิมาก็ด่าทุกครั้ง เพราะตัดสินช้า ตนเคยกล่าวว่า เจ้าพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขา ทำงานให้มันเร็วๆ หน่อยสิคะ บ้านเมืองมันฉิบหายหมดแล้ว นายชวน หลีกภัย เรียกมาเลย หนู...อย่าไปใช้ท่านมากเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านทำงานไม่ทันหรอก ขนาด ปปช. ศาลยังทำไม่ทัน แล้วตอนนี้โกงกันทั้งนั้นจะไปทำอะไรทัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำไม่ทัน กว่าจะเห็นผลก็ตายไปก่อน
บางคดีจะ 20 ปีแล้วยังไม่ตัดสินเพราะวิ่งเต้นกันหมด มันแย่ ดูประเทศจีนมีการประหารชีวิต อยากให้เมืองไทยเป็นแบบนั้นจริงๆ ประหารให้หมด บางคนกล่าวว่าถ้าประหารชีวิตจริง ประเทศไทยหมดไป 70% แล้ว มันจะเหลือประมาณ 30% ตนก็กล่าวว่า 30% ช่างมัน ปั้นใหม่ คนที่โกงเอามันให้หมด ประเทศจีนมันแน่ แต่ไทยไม่แน่ พอเงินเข้าถึงมันก็หลุดหมด มันแย่ มันต้องตัดวงจรพวกนี้ให้ได้ ยังคิดไว้หลายอย่างเลยถ้าได้กลับเข้ามาเป็น สส. ต้องล้างบางอะไรบ้าง กลับไปบู๊เหมือนเดิม โดยเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร งบอาหารจะเข้าไปจัดการให้ได้ เพราะสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินมาก ทุจริตหากินอุตลุตไปหมด พูดไปไม่มีคนทำมันก็ยาก แต่ถ้าเรามีก็เข้าไปสู้ตายอยู่แล้ว เราไม่กลัวใครอยู่แล้ว
ถามถึงเรื่องสุขภาพถ้าจะกลับมาทำงานการเมือง น.ส.รังสิมา กล่าวว่า ก็ช่วยได้แต่จะแอคทีฟเหมือนเก่าคงไม่ได้ เพราะอายุ 64 ปี แล้ว เป็นโรคไขมันพอกตับและหัวใจโต มีอาการเหนื่อย และพักผ่อนน้อย แต่พอไม่ได้เป็น สส. ได้ไปเที่ยว ได้พักผ่อนก็ดีขึ้น เพราะเราไม่เคยเที่ยว ทำงานมา 27 ปี ได้ไปต่างประเทศทุกเดือนก็แฮปปี้ ได้ดูหนังฟังเพลง ได้ดูซีรีย์ ปกติถ้าเป็น สส. ไม่เคยดูหนังฟังเพลงเลย เพราะไม่มีเวลาดู กว่าจะถึงบ้านก็ 6 ทุ่ม (เที่ยงคืน) ตีหนึ่ง เช้ามืดก็ต้องตื่นแต่เช้า ไหนจะประชุมสภา ไหนจะต้องไปกรรมาธิการต่างจังหวัด เราทำงานเต็มที แต่พอไม่ได้เป็น สส. เราก็ดี พอมาอยู่ตรงนี้ได้เที่ยวก็แฮปปี้
เลยอยากให้คนรุ่นใหม่ๆ มาทำงานการเมืองบ้าง แต่มันก็หาตัวยากเพราะไม่ค่อยมี มีก็ใช้เงินอย่างเดียว ถามว่าจะให้เงินเท่าไหร่ จะมาลงสมัครถามว่าให้เท่าไหร่ พูดเรื่องเงินปั๊บเราไม่เอาเลย เราส่ายหัวเลย คนพวกนี้ไม่มีอุดมการณ์ ไม่เอา ถ้าคนมีอุดมการณ์ต้องไม่ใช้เงิน พยายามทำการเมืองให้กลับมาปกติให้ได้ อย่ามาใช้ระบบแบบนี้ ทำให้ประเทศเสียหาย