อุทาหรณ์! พาครอบครัวเที่ยวฮ่องกง "พี่เลี้ยงเด็ก" ถูกรวบกลางสนามบิน

เจ้าของเพจ "The Twin Ocean" แชร์ประสบการณ์สุดช็อก เมื่อพี่เลี้ยงเด็กถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวกลางเคาน์เตอร์เช็กอิน ระหว่างเตรียมบินไปเที่ยวต่างประเทศ ก่อนเรื่องบานปลายกลายเป็นการหนีคดีและบุกค้นบ้าน เผยไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนใกล้ชิดมี "ประวัติอาชญากรรม" ติดตัว แนะทุกบ้านต้องเช็กประวัติให้รอบด้าน
วันนี้ (2 พ.ย.) ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ "The Twin Ocean" ได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ที่กลายเป็นอุทาหรณ์สำคัญให้กับครอบครัวที่มีพี่เลี้ยงเด็ก หลังทริปเที่ยวต่างประเทศที่วางแผนไว้สำหรับทั้งครอบครัวต้องกลายเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญระดับคดีอาญา
เจ้าของเรื่องเผยว่า ครอบครัวมีแผนพาครอบครัวใหญ่ ซึ่งรวมถึงลูกแฝดวัย 2 ขวบ และพ่อแม่วัย 70+ ไปเที่ยวฮ่องกง จึงได้พาพี่เลี้ยงอีกคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานไปด้วย โดยได้ช่วยทำพาสปอร์ตให้ ซึ่งทุกอย่างดูเป็นปกติจนกระทั่งถึงวันเดินทาง จุดที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือขณะกำลังเช็กอินที่สนามบิน เจ้าหน้าที่ได้เดินมาพร้อมเอกสารและแจ้งด้วยน้ำเสียงเรียบว่า "คนนี้เดินทางไม่ได้ค่ะ เพราะมีชื่ออยู่ในระบบ ต้องไปสะสางคดีเก่ากับคู่กรณีก่อน"
ทำให้ทุกคนในครอบครัวถึงกับยืนอึ้ง เนื่องจากไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เลี้ยงมีคดีติดตัว เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพี่เลี้ยงแยกออกไป และครอบครัวตัดสินใจเดินทางต่อไปฮ่องกงตามกำหนดการ เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้น เมื่อถึงฮ่องกง พี่เลี้ยงได้ส่งข้อความมาขอเบิกเงินเพื่อไป "สะสางคดี" ที่ต่างจังหวัด ครอบครัวได้โอนเงินให้ด้วยความหวังดี แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เจ้าหน้าที่ได้โทรกลับมาแจ้งข่าวสุดช็อกว่า "พี่เลี้ยงหายตัวไปแล้วครับ" และที่สำคัญคือ กล้องสาธารณะจับภาพได้ว่า เจ้าตัวหนีกลับมาแอบอยู่ในบ้านของครอบครัวที่ไม่มีใครอยู่!
เหตุการณ์เล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับคดีอาญา เมื่อเจ้าหน้าที่กว่า 30 นาย ต้องบุกเข้าตรวจค้นบ้านที่เจ้าของไม่อยู่ เพื่อจับกุมพี่เลี้ยงที่หนีกลับมาแอบซ่อนอยู่หลังบ้านจริง ๆ
เจ้าของเรื่องระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นวันที่ "ความไว้ใจถูกทดสอบที่สุด" และไม่เคยคิดว่าการพาไปเที่ยวจะทำให้ความลับเรื่อง "ประวัติเก่า" ของพี่เลี้ยงถูกเปิดเผยออกมาในลักษณะนี้ จึงตัดสินใจเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่า"เราไม่เคยได้เจอเขาอีกเลย... ทุกคนในบ้านยังพูดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่ เพราะมันคือวันที่ 'ความไว้ใจ' ถูกทดสอบที่สุด... ถ้าเราไม่พาพี่เลี้ยงไปสนามบิน คงไม่รู้ว่าคนที่รับเข้ามา มีคดีติดตัว"
พร้อมกันนี้ ได้แนบคู่มือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับครอบครัวอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่เข้ามาดูแลลูกหลานไม่มีคดีติดตัว:
• ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โทร. 02-205-2168)
• เช็กออนไลน์ ที่ https://crd.go.th/bg/landing
• ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว โทรสอบถามที่กรมการจัดหางาน 1694