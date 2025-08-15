ตามรอย “CHIIKAWA DAYS Exhibition” ใน 4 ย่านดังที่ฮ่องกง ชมน้องเวอร์ชั่นติ่มซำสุดคิ้วท์

แฟนๆ CHIIKAWA เก็บกระเป๋าไปฮ่องกงด่วน! การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) จับมือสนับสนุน CHIIKAWA พร้อมเสิร์ฟความน่ารักแบบจัดเต็มในแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ชวนทุกคนมารับพลังแห่งความน่ารักกับเมกะอีเวนต์สุดคิวต์ทั่วเมือง โดยมีไฮไลต์เด็ดคือ “CHIIKAWA DAYS Exhibition” นิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ที่ใครๆ ก็รอคอย! HKTB ทุ่มสุดตัวเพื่อใช้พลังความนิยมของเจ้าแก๊งตัวจิ๋วสุดน่ารักดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบค้างคืน ให้มาสัมผัสเสน่ห์ของฮ่องกงในอีกมุมที่น่ารักกว่าเดิม!
เมื่อ “CHIIKAWA DAYS Exhibition” จัดเต็มความฟินกับนิทรรศการหลักที่จิมซาจุ่ย นิทรรศการ “CHIIKAWA DAYS” ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของแคมเปญ “Hong Kong Summer Viva” จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 สิงหาคม ณ ย่านจิมซาจุ่ย โดยมาในธีมสิ่งของในชีวิตประจำวันของน้องๆ อย่าง “เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง” คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์สุดน่ารัก พร้อมกระทบไหล่กับประติมากรรมเป่าลมขนาดยักษ์แสนมีชีวิตชีวาของ CHIIKAWA และผองเพื่อน ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกสนาน
แต่ที่พิเศษกว่านั้น! นี่คือครั้งแรกในฮ่องกงที่คุณจะได้ชมผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ธีม “YUM CHA” (อาหารเช้าหรืออาหารว่างแบบกวางตุ้ง ประกอบด้วย การจิบชาจีนและกินติ่มซำ) ที่รังสรรค์โดย Nagano ศิลปินผู้ให้กำเนิด CHIIKAWA โดยเฉพาะ! เตรียมใจละลายไปกับ CHIIKAWA และผองเพื่อนในเวอร์ชั่นติ่มซำสุดน่ารัก อย่างเค้กพันชั้น ขนมปังไส้กรอกสไตล์จีน และขนมจีบ ที่รับรองว่าต้องถูกใจสายกินและสายคิวต์แน่นอน!
ไม่หมดแค่นั้น! การท่องเที่ยวฮ่องกงยังจับมือกับ AllRightsReserved (ARR) จัดกิจกรรมสะสมแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ “CHIIKAWA DAYS: CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods” โดย 4 โลเคชั่นที่ว่านั้น ได้แก่ ท่าเรือเซ็นทรัล ไคตั๊ก สปอร์ต ปาร์ค ทางเดินเลียบชายฝั่งไซกุง และทางเดินริมทะเลอีสต์โคสต์ในย่านนอร์ธพอยต์ พร้อมชมผลงานศิลปะ “YUM CHA” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ CHIIKAWA และผองเพื่อนจะมาในลุคติ่มซำสุดน่ารัก เข้ากับบรรยากาศของแต่ละย่านพร้อมเก็บสะสมประสบการณ์สนุก ๆ ผ่านแสตมป์แรลลีตลอดช่วงกิจกรรม!
ที่แต่ละจุด สามารถสแกน QR Code เพื่อเก็บสะสม e-Stamp สีพิเศษ 2 ดวง เมื่อเก็บครบทั้ง 8 ดวงจากทั้ง 4 แห่ง ก็สามารถดาวน์โหลดโปสการ์ดดิจิทัลสีสันสดใสสุดน่ารัก พร้อมปรับแต่งได้ตามใจชอบ แล้วส่งไปอวดเพื่อนๆ และครอบครัวได้เลย!