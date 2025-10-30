มรภ.สวนสุนันทา จัดใหญ่โชว์ “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม SIDUP-Isan” นวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน พาไทยก้าวข้ามขีดจำกัดงานวิจัย

วันนี้ (30 ต.ค.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) จัดงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม SIDUP-Isan” และเวทีเสวนา “นวัตกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 P1–2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. มีความเชื่อมั่น และมองเห็นความโดดเด่นในผลงานวิจัยต่างๆของ มรภ.สวนสุนันทา และเห็นควรให้การสนับสนุนในครั้งนี้เนื่องจากทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มีกระบวนการดำเนินงานให้เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ตลอดกระบวนการ โดยจากข้อมูลที่มีตั้งแต่ต้นเห็นได้ว่า
1. มรภ.สวนสุนันทา สามารถที่จะบริหารงานวิจัย และปิดโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด
2. การจัดงานครั้งนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าทาง มรภ.สวนสุนันทา สามารถนำงานวิจัยส่วนหนึ่งที่นักวิจัยได้ดำเนินการจนจบกระบวนการและต่อเนื่องมาสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ มรภ.สวนสุนันทา เป็นสถาบันที่มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาของชุมชน ซึ่งตรงนี้ก็เห็นได้ว่ามีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการทำงานวิจัยจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งท้ายสุดผลประโยชน์คงอยู่ที่ตัวชุมชนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้แหล่งทุนจาก NIA และ สกสว. ค่อนข้างมั่นใจว่า มรภ.สวนสุนันทา สามารถที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของพื้นที่โครงการนั้นจริงๆ ก็ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี เพียงแห่งเดียว เพราะเท่าที่ทราบมาทาง มรภ.สวนสุนันทา ได้มีพื้นที่ในการให้บริการวิชาการอยู่ 5จังหวัด และในทุกจังหวัดก็จะสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ และฝั่งของกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เรายังคงต้องมีการสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการขับเเคลื่อนแล้วผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ หลังจากที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว รายได้ที่ได้จาการใช้ประโยชน์สามารถที่จะรีเทิร์นกลับมาสู่เรื่องของงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยต่อ ซึ่งตรงนี้เป็นโมเดลที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ไปสู่การรีเทิร์นงานวิจัยกลับมาเป็นเงินทุนสำหรับการทำงานวิจัยต่อๆไปในอนาคตได้อีกด้วย
รศ.ดร.รจนา จันทราสา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า ในส่วนของ มรภ.สวนสุนันทา เรามียุทธศาสตร์งานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องของการพัฒนางานวิจัย และสร้างผลงานนวัตรกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อรับใช้สังคม มรภ.สวนสุนันทา เราได้ปักหมุดหมายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยนำกรอบการวิจัยยุทธศาสตร์ชาติ เข้ามาผนวกกับการทำงานของมหาวิทยาลัย โดยการที่เราเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นหมุดหมายสำคัญในเรื่องของการพัฒนางานวิจัย และนวัตรกรรม โดยนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ามาพัฒนาในส่วนของงานวิจัยนี้จนทำให้เกิดการยอมรับในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงแล้วเกิดนำไปใช้ประโยชน์
โดยงบประมาณที่ มรภ.สวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ก็ได้รับจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)โดยนำงบประมาณที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่นผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
โดยงานวิจัยที่มีความโดดเด่นของ มรภ.สวนสุนันทา ที่เป็นผลผลิตจากภาคการเกษตร ยกตัวอย่าง งานวิจัยแผนการยกระดับผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ที่เราได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นกระดาษ จากเศษคล้าซึ่งเป็นของเหลือ โดยนำส่วนของต้นคล้ามาต้มเป็นเยื่อแล้วแปรรูปเส้นใยผสมกับฝ้ายทอเป็นผืนผ้าจากนั้นนำมาตัดเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ อีกทั้งยังนำเหง้าของต้นคล้าที่มีสรรพคุณทางยามาทำเป็นเครื่องปรุงประกอบอาหารรับประทานได้
ในส่วนของพื้นที่โครงการในแต่ละจุดนั้น นอกจากการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ มรภ.สวนสุนันทา แล้วยังปรับภูมิทัศน์และตกแต่งให้เกิดความสวยงามน่าสนใจเพื่อเป็นจุดเช็คอินในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยผู้ที่มาเที่ยวชมจะมีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชนในเรื่องของกระบวนการแปรรูปสินค้า การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า มีจุดถ่ายภาพเช็คอินที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น พร้อมทั้งได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากงานวิจัยช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกด้วย
ซึ่งในขั้นตอนทำงานวิจัยเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ทั้งเกษตรกร และชาวบ้านในชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าได้จริง เพราะเรามีรูปแบบและโมเดลในการบริหารจัดการ โดยทางชุมชนเป็นผู้บอกโจทย์ในเรื่องของปัญหาและความต้องการให้ มรภ.สวนสุนันทา ใช้เป็นตัวนำหลักในการดำเนินงาน จากนั้นค่อยให้ความรู้ชุมชนในเรื่องของระบบบริหารจัดการ โดยนักวิจัยทำงานคู่กับชุมชนโดยใช้ความรู้ความสารมารถ และใช้วิชาชีพเฉพาะทางด้านวิชาการเพื่อร่วมกันดูแล ส่งเสริมอัตลักษณ์และเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตยั่งยืนต่อไป
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการเงินนวัตกรรมรายพื้นที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำหรับผลงาน มรภ.สวนสุนันทา ที่ได้นำมาแสดงในงานก็มีหลายๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการต่อยอดไปทำธุรกิจที่อาจจะได้ประโยชน์ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มด้านอาหาร กลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ใช้ในเรื่องโอไอทีมาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆ คิดว่ามันน่าจะต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ชุมชน ในจังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดภาคอีสานตอนบนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ และหนองคาย ทั้ง 5 จังหวัดนี้ทางสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ ก็คิดว่าจะต่อยอดผลงานของ มรภ.สวนสุนันทา เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า จุดเด่นของงานครั้งนี้ คือ นวัตกรรม หรือ สิ่งใหม่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนศักยภาพของมรภ.สวนสุนันทา ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง อาทิ เวทีเสวนา SID-Talks การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากนักวิจัยชั้นนำ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน 24 ผลงาน การสาธิตผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 17 ร้านค้า รวมถึงกิจกรรม Workshop จากนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ SIDUP-Isan ทั้งในหมวดอาหาร อาทิ เจลลี่ดริ้งรสก๋วยเตี๋ยวสำหรับผู้ป่วย หมึกกรุบแปรรูปกระเจี๊ยบรสชาติดีฯลฯ หรือ หมวดที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรที่น่าสนใจ อาทิตู้ควบคุมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่สามารถควบคุมทรัพยากรในพื้นที่แปลงเกษตร หรือ ฟาร์มในระบบ รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับพืชผลทางการเกษตรเพื่อความมั่นใจถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และราคา โดยสามารถพูดคุยกับนักวิจัยเกี่ยวกับข้อข้องใจหรือแนวทางต่างๆได้ เพราะทุกวันนี้งานวิจัยสามารถสร้างโอกาส ตลอดจนสร้างเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้จริง ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ที่ เพจเฟสบุค ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ทางเว็บไซต์ https://ird.ssru.ac.th/ หรือ ทางเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ซึ่งมีการรวบรวมทั้งผลงานที่ผ่านมา และผลงานใหม่ล่าสุดไว้มากมายครับ
ผศ.ณยศ กุลพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ในส่วนของการจัดการแสดงผลงานวิจัย SIDUP-Isan ที่ดำเนินงานเพื่อการนำเสนอผลงานนวัตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักๆ แล้วผลงานของเราเป็นการรวบรวมนวัตกรรมพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้โครงการนี้แล้วเสร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างดี
ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงศูนย์การศึกษา มรภ.สวนสุนันทา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสะท้อนพันธกิจของมรภ.สวนสุนันทาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ 9 นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน