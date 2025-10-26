วิทยุมาเลเซียทำขายหน้า เรียกชื่อนายกรัฐมนตรี "เศรษฐา" ถ่ายทอดสดประชุมอาเซียน

ผู้บรรยายวิทยุมาเลเซีย (RTM) กล่าวชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย "เศรษฐา ทวีสิน" ทั้งๆ ที่คนปัจจุบันคือ อนุทิน ชาญวีรกูล รวมทั้งยังเรียกชื่อผู้นำสิงคโปร์และอินโดนีเซียผิด ระหว่างการถ่ายทอดสดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน กรมการกระจายเสียงต้องออกแถลงการณ์ขออภัยต่อผู้นำและรัฐบาลทั้งสามประเทศ
วันนี้ (26 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในการรายงานสดพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเมื่อเช้านี้ ของสถานีวิทยุ RTM ประเทศมาเลเซีย ที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งกระจายเสียงไปทั่วประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่าผู้บรรยายในรายการวิทยุ กล่าวชื่อผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมผิดพลาด ไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวชื่อว่า "ลี เซียนลุง" ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายลอว์เรนซ์ หว่อง
ขณะเดียวกัน ผู้บรรยายยังได้กล่าวชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่า "เศรษฐา ทวีสิน" ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นอกจากนี้ ยังกล่าวชื่อประธานธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย ว่า "โจโก วิโดโด" ทั้งๆ ที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายปราโบโว ซูเบียนโต กลายเป็นที่งุนงงแก่ผู้ฟังจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังกองประชาสัมพันธ์ กรมการกระจายเสียง (Department of Broadcasting) ประเทศมาเลเซีย ออกเอกสารข่าว ชี้แจงและขออภัยในความผิดพลาด โดยประเทศไทย ระบุว่า กรมการกระจายเสียงขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุ RTM ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KLCC)
จากการตรวจสอบภายใน พบว่ามีความผิดพลาดของผู้บรรยายรายการวิทยุที่กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่า เศรษฐา ทวีสิน ไม่ใช่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทย RTM พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว RTM ขออภัยในความผิดพลาดนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทย รวมถึงทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดนี้ RTM จะยังคงเพิ่มการควบคุมการบรรณาธิการและการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
นอกจากนี้ กรมการกระจายเสียง ยังได้ออกประกาศขออภัยแก่ผู้นำประเทศ และรัฐบาลสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยมีเนื้อหาในลักษณะคล้ายกันอีกด้วย