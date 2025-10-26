“ลูกกบ เสียงหวาน” ประกาศรับแสดงลิเกเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ฟรี

คณะลิเก “ลูกกบ เสียงหวาน” ประกาศพร้อมแสดงลิเกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยไม่คิดค่าจ้าง ระบุทำด้วยใจ เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระเมตตาของ “พระมารดาแห่งแผ่นดิน” พร้อมขอเพียงพื้นที่แสดงและค่าข้าวน้ำเล็กน้อยให้ศิลปินในคณะ
วันนี้ (26 ต.ค.) เพจเฟซบุ๊ก“ลูกกบ เสียงหวาน” คณะลิเก ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “หากผู้จัดงานท่านใด อยากหาลิเกแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ช่วงระหว่างงานพระราชพิธี ทางคณะลิเกลูกกบ เสียงหวาน ยินดีรับแสดงให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะนักแสดงไม่รวมเวทีเครื่ิองเสียงและปี่พาทย์ ครับ)
ทางคณะลูกกบ เสียงหวาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และ รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพระมารดาของแผ่นดินในครั้งนี้
ทางคณะจะนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและพระเมตรตาของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อผสกนิกรชาวไทยอย่างเต็มที่และสุดความสามารถที่จะทำได้ กราบขออภัยหากใช้คำสามัญที่ไม่เหมาะสมครับ
ทางคณะจะไม่รับค่าจ้างในการแสดง เพียงขอแค่มีพื้นที่ให้นักแสดงได้ทำงานหวังแค่เพียงรางวัลบ้างพอได้ค่าข้าวค่าน้ำเพื่อประทังปากท้องให้กับศิลปินในคณะครับ”