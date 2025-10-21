xs
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน มอบประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า CIMB Preferred โดยเฉพาะ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยร่วมกับ มิชลิน จัดงานดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิด “A Mark of Legacy, Inspired by You” สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านการเงินชั้นแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและส่งต่อคุณค่าความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคนรุ่นถัดไป

งานครั้งนี้จัดขึ้น ณ ร้าน R-HAAN สุนทรียรสแห่งอาหารไทยระดับ 2 ดาวมิชลิน ที่ผสานภูมิปัญญาไทยสู่ประสบการณ์ระดับ Fine Dining โดยได้รับเกียรติจาก 2 เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังที่มาร่วมรังสรรค์อาหารมื้อพิเศษเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ เชฟชุมพล แจ้งไพร แห่ง R-HAAN ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “ทูตแห่งอาหารไทย” และ เชฟเรียวกิ คาวาซากิ (Chef Ryuki Kawasaki) แห่ง Mezzaluna ผู้หลอมรวมเทคนิคฝรั่งเศสเข้ากับวัตถุดิบญี่ปุ่นอย่างประณีตโดยเชฟทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษแบบ 4-hand dinner ที่หลอมรวมระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านความประณีตของอาหารฝรั่งเศสเข้ากับความพิถีพิถันของอาหารญี่ปุ่น และรากเหง้าของอาหารไทยอย่างลงตัว

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมิชลินในการรังสรรค์ประสบการณ์พิเศษ ภายใต้แนวคิด ‘A Mark of Legacy, Inspired by You’ เพื่อมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้า CIMB Preferred ซึ่งเป็นสมาชิกของPRULegacy และ PRULegacy+ ที่มองหาแนวทางการบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมทั้งการลงทุน, การประกันชีวิต, การวางแผนภาษี รวมถึงการส่งต่อความมั่งคั่งยั่งยืน งานครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำจุดยืนของพรูเด็นเชียลฯ ในการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ชีวิตในทุกมิติ ผ่านประสบการณ์ Fine Dining ระดับโลกที่รังสรรค์โดยสองเชฟมิชลินณ ร้าน R-HAAN ซึ่งสะท้อนถึงความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ในระดับสากล”

นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า“ธนาคารฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าCIMB Preferred  ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการยกระดับการให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างรอบด้าน โดยการผสานความเชี่ยวชาญของพันธมิตรระดับโลกด้านประกันชีวิตเข้ากับโซลูชันทางการเงินของธนาคารที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา”

นอกเหนือจากค่ำคืนสุดพิเศษที่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ มิชลิน ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ระดับ 2 ดาวมิชลินแล้ว ลูกค้าซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นสมาชิก “PRULegacy” และ “PRULegacy+” ยังได้รับสิทธิประโยชน์และเอกสิทธิ์พิเศษต่างๆ จากโครงการ “PRULegacyProgram” อาทิ บริการจัดทำร่างพินัยกรรม หรือ บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี ที่สำนักงานกฎหมาย Chandler Mori Hamada Limited (CMH), แพ็กเกจตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 21 สาขาทั่วประเทศ, ส่วนลด 15% และการอัปเกรดห้องพัก พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ Chiva-Som Hua-Hin, ส่วนลดบัตรโดยสาร Bangkok Airways, บริการลีมูซีนรับ-ส่งสนามบินใน 9 จังหวัด (กรุงเทพฯ กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี), บัตร E-Voucher สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมิชลินที่ร่วมรายการ อาทิ Chef’s Table, Mezzaluna และ Nawa Thai Cuisine มูลค่า 2,000 บาท รวมทั้ง บริการนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) ที่ Let’s Relax Spa เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการส่งต่อมรดก “CIMB Thai Preferred Legacy 99/3 : ประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย พรีเฟอร์ เลกาซี 99/3” ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนความมั่งคั่งระยะยาว พร้อมสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวในรุ่นถัดไป งานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่าง พรูเด็นเชียลฯ และซีไอเอ็มบี ไทย แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า ผ่านประสบการณ์ที่เหนือระดับและโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-referred-legacy-99-3.html









