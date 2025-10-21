อย.เตือนภัย พบ "ไซบูทรามีน" ในอาหารเสริมลดน้ำหนัก "โอซี" ที่ 'หนิง ปณิตา' เป็นพรีเซนเตอร์ ชี้อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "โอซี" (OC) ลดน้ำหนัก สูตรดารา หลังตรวจพบสาร "ไซบูทรามีน" (Sibutramine) วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี "หนิง ปณิตา" เป็นพรีเซนเตอร์ ขณะนี้ อย. กำลังดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้ว
วันนี้ (21 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาโพสต์ข้อความพบ "ไซบูทรามีน" ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก 'โอซี' ชี้ อันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้พบว่ามีดราราดังอย่าง "หนิง ปณิตา" เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากเพจ FACEBOOK ชื่อร้าน “Phyteney & Kionu789 ลดน้ำหนัก by WL (โอซี ลดน้ำหนัก สูตรดารา)” โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอซี อย. 76-1-17557-5-0300 ผลิตและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เอสจี เวลเนส จำกัด 58/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัน เดือน ปี ที่ผลิต MFD 06/01/25 EXP 06/01/27 ...”
จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ.2565 ที่มีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้จึงเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน และเพื่อป้องกันผลกระทบเป็นวงกว้าง อย.ขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ"