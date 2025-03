อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบยาอันตราย "โลวาสแตติน" เตือนผู้บริโภคระวัง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่าย โดยได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)



โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ "คินน์ เรด ยีสต์ ไรซ์ พาวเดอร์ + นัตโตะ เฟอเมนต์เต็ด พาวเดอร์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร 10-3-41960-5-0007 ครั้งที่ผลิต : L/C NO.: 070Z166408 วันที่ผลิต : MFG: 19/08/24 ควรบริโภคก่อน : EXP: 18/08/26 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ผลิตโดย GENEFERM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. ประเทศใต้หวัน"



ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบยาแผนปัจจุบันโลวาสแตติน (Lovastatin) จัดเป็นยาตามตำรับยาในกลุ่มยาลดไขมันในเลือด และเป็นยาอันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ.2522 จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด



หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ