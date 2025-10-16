วุฒิสภาเขมรอวดผลงาน “ฮุนเซน” ดึงนานาชาติเข้าแทรกแซงไม่ให้ปมขัดแย้งกับไทยขยายวง โวกัมพูชายึดแนวทางสันติ

วุฒิสภาเขมรสรุปผลงาน “ฮุนเซน” รอบ 3 เดือน ดึงนานาชาติเข้าแทรกแซงไม่ให้ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาบานปลาย พร้อมเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง ย้ำกัมพูชายังยึดแนวทางสันติวิธี
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ในการประชุมวุฒิสภากัมพูชาสมัยที่ 4 สมัยประชุมครั้งที่ 5 วุฒิสภาได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างสมัยประชุมที่ 3 ถึง 4 รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2568
รายงานระบุว่า สมเด็จเตโช ฮุน เซน ในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐ และประธานวุฒิสภา ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการทูตอย่างต่อเนื่อง โดยพบปะหารือกับแขกต่างประเทศ เอกอัครราชทูต และองค์กรนานาชาติจำนวน 24 ครั้ง รวมถึงการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
แถลงการณ์ของวุฒิสภากัมพูชา ระบุว่า “เมื่อเผชิญหน้ากับการรุกรานจากฝ่ายไทยที่คุกคามบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา สมเด็จฮุน เซน ได้อธิบายถึงต้นตอและสถานการณ์จริงของความขัดแย้งชายแดน พร้อมย้ำว่ากัมพูชายังคงอดทนและยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มิตรประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ ช่วยกันแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลาม และเร่งให้ทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ”
นอกจากนี้ ภายในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้นำและสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุมกับแขกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านรัฐสภา ความสัมพันธ์มิตรภาพ และความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางการต่าง ๆ กว่า 45 ครั้ง และการประชุมหรือเวทีระหว่างประเทศอีก 28 ครั้ง ทั้งแบบพบปะจริงและผ่านระบบออนไลน์
“ในโอกาสนี้ วุฒิสภากัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อทหารผู้กล้าทุกนายที่ปกป้องอธิปไตยและดินแดนของชาติ พร้อมแสดงความเคารพและชื่นชมในภาวะผู้นำอันชาญฉลาดและจิตวิญญาณรักชาติอันมั่นคงของ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งดำรงบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศชาติให้มั่นคง และอยู่เคียงข้างประชาชนทั้งในยามสุขและยามทุกข์” แถลงการณ์วุฒิสภากัมพูชาระบุ.