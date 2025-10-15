โฆษก “ฮุนเซน” ยันนายใหญ่ไม่มีวันขอร้องไทยเปิดด่าน ย้ำปิด 100 ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย

โฆษกฮุนเซน ยืนยันนายใหญ่ไม่ลดตัวลงไปขอร้องให้ไทยเปิดด่านในวัน 20 ต.ค.ตามที่มีกระแสข่าว ย้ำให้ปิดไปเป็น 100 ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้กดดันให้ไทยเปิดด่านเป็นปกติในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะสั่งห้ามนำเข้าสินค้าไทยทุกช่องทาง ซึ่งต่อมา พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงย้ำจุดยืนของฝ่ายไทยว่า หากจะให้เปิดด่านเป็นปกติ กัมพูชาต้องทำตามเงื่อนไข 4 ข้อก่อน คือ ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ และบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาร่วมกัน นั้น
ล่าสุด นายเจีย ธิริธ โฆษกของนายฮุนเซน ได้ออกมาปฏิเสธว่า นายฮุนเซนไม่ได้ผ่อนปรนท่าทีในการขอร้องให้ไทยในวันที่ 20 ตุลาคม ตามที่มีรายงานข่าว
พร้อมย้ำว่า นายฮุนเซนเคยแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเพิ่งโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 ว่า “นับตั้งแต่กองทัพไทยปิดพรมแดนฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่เคยขอให้ฝ่ายไทยเปิดจุดผ่านแดนเลย แต่ได้แจ้งฝ่ายไทยเพียงว่า (ไทยเป็นผู้ปิด ไทยก็ต้องเป็นผู้เปิด ไม่จำเป็นต้องเจรจากับกัมพูชา หากไทยเปิดพรอมแดน กัมพูชาจะเปิดตามหลังจากผ่านไป 5 ชั่วโมง)” จุดยืนของกัมพูชาจะไม่เปลี่ยนแปลง และกัมพูชาจะไม่ลังเลที่จะขอให้เปิดจุดผ่านแดน ไทยสามารถปิดต่อไปได้ แม้จะนานถึง 100 ปี กัมพูชาจะไม่ล่มสลาย