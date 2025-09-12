โฆษก กห.ยันการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ยังอยู่ในขั้นการหารือเชิงหลักการ

พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย - กัมพูชา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ำว่า การปกป้องอธิปไตยของชาติต้องเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการดูแลปากท้องประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศ โดยที่ประชุมมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน การร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
ส่วนเรื่องการผ่อนปรนการผ่านแดนนั้น กระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า ยังไม่มีการเปิดด่าน โดยยังเป็นเพียงการหารือเชิงหลักการ และหากมีการดำเนินการในอนาคตก็จะผ่อนปรนเฉพาะรถขนส่งสินค้า ไม่ใช่บุคคล และต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องจำนวนเที่ยวหรือรายกรณี ขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและความตึงเครียดในพื้นที่ ตามนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรี มอบแก่ พลเอก ณัฐพลฯ คือ ต้องปกป้องอธิปไตยชาติ พร้อมดูแลประชาชน เพราะความตึงเครียดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และครัวเรือนโดยตรง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะทำให้การเจรจาครั้งนี้เดินหน้าได้อย่างแท้จริง คือ ความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชา หากไม่มีการปฏิบัติจริง ความร่วมมือที่ตกลงกันไว้ย่อมไม่เกิดผล และจะเป็นอุปสรรคต่อการคลี่คลายสถานการณ์
