งูเห่าฉกยายวัย 93 ปี ขณะนอนพักใต้ถุนบ้าน ลูกสาวรีบพาส่ง ICU แล้ว (ชมคลิป)

เพจ “เจ๊ม้อย v+” เผยคลิปสะเทือนใจ งูเห่าตัวเท่าแขนเลื้อยขึ้นเตียงฉกคุณยายวัย 93 ปี ขณะนอนพักใต้ถุนบ้านที่เพชรบูรณ์ ลูกสาวเห็นเหตุการณ์รีบพาส่งโรงพยาบาล หวังอาการปลอดภัย
วันนี้ (13 ต.ค.) เพจ ‘เจ๊ม้อย v+’ โพสต์คลิป งูเห่าฉกคุณยายวัย 93 ปี ขณะนอนพักผ่อนบนเตียงใต้ถุนบ้าน
“สงสารยายมาก! ถูกงูฉก ขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ใต้ถุนบ้าน ร้องด้วยความเจ็บปวด เหตุเกิดวันที่ 12/10/68 เวลาประมาณ 12.00 น. ที่ บ้านยาวี ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ลูกสาวยายเล่าว่า ขณะที่ยายทอง อายุ 93 ปี นอนพักผ่อนอยู่บนเตียงใต้ถุนบ้าน ได้มีงูเห่าตัวขนาดเท่าแขน ยาวประมาณ 1 วา เลื้อยขึ้นมาบนเตียง งูเห่า เข้ามาใกล้ตัวยายทอง แล้วก็ฉกเข้าไปที่นิ้วมือ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ร้องด้วยความเจ็บปวด
เมื่อลูกสาวทราบ รีบนำตัวยายทองส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ทันที เพื่อรับการรักษา คุณยายต้องรีบเข้าห้อง ICU"
