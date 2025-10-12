กอ.รมน.เร่งขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ รับมือชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียด ผู้ว่าฯ สระแก้วย้ำต้องเตรียมพร้อม ไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดเมื่อใด

เลขาธิการ กอ.รมน.เน้นย้ำให้นำนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพ รับมือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังคงตึงเครียด ด้านผู้ว่าฯ สระแก้วเผยไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใด เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าดีที่สุด
วันนี้ (12 ต.ค. 68) พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เน้นย้ำการนำนโยบายที่ได้รับมอบจาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.ในการปฐมนิเทศผู้บริหาร กอ.รมน. ประจำปี 2569 ให้เร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในการให้ กอ.รมน.จังหวัดชายแดนเตรียมพร้อมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานปกครองในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง
โดยในวันนี้ เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ พร้อมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมซ้อมแผนอพยพประชาชนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การซักซ้อมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็ก ให้ได้รับการอพยพเป็นลำดับแรก พร้อมกำหนด เส้นทางและจุดรวมพลชัดเจน จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม รองรับเหตุฉุกเฉิน ตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมอย่างรอบด้าน มุ่งเน้น ความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ยังได้กล่าวว่า “ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใด แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า”
กอ.รมน.ขอแสดงความยืนหยัดเคียงข้างประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง และส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ