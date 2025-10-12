กอ.รมน.ตอบรับนโยบายสู่การปฏิบัติจริง พร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ (12 ต.ค.) พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กล่าวว่า พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เลขาธิการ กอ.รมน.) เน้นย้ำการนำนโยบายที่ได้รับมอบจาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) / รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการปฐมนิเทศผู้บริหาร กอ.รมน. ประจำปี 2569 ให้เร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ในการให้ กอ.รมน.จังหวัดชายแดนเตรียมพร้อมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานปกครองในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ยังกล่าวว่า ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใด แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า
