พลิกโฉมเฮลท์แคร์! bpositive แบรนด์ออสซี่บุกตลาดไทย ชูโมเดล "buy1help1" การันตี ทุกการซื้อส่งต่อความดีสู่สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออสเตรเลียส่งตรงถึงไทย! bpositive (บีโพซิทีฟ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคุณภาพสูงมาตรฐานสากล เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย พร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ที่ผสาน ดีไซน์ทันสมัยเข้ากับ พันธกิจเพื่อสังคม หัวใจของแบรนด์อยู่ที่โมเดล "buy1help1" ที่นำประมาณ 10% ของกำไรไปสนับสนุนมูลนิธิสำคัญในไทยอย่าง มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ EDF เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยผู้ก่อตั้งเชื่อมั่นว่า ไทยคือตลาดที่พร้อมสำหรับแบรนด์ที่มี "ค่านิยม" ชัดเจนเช่นนี้ นี่คือการซื้อที่ไม่ได้จบแค่การรักษาบาดแผล แต่เป็นการเยียวยาทั้งผู้คนและชุมชนไปพร้อมกัน
bpositive (บีโพซิทีฟ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัญชาติออสเตรเลีย 100% พร้อมบุกตลาดไทยแล้ววันนี้ ชูพันธกิจที่ทำให้ทุกการซื้อคือการส่งต่อความดีสู่สังคม

bpositive ไม่เพียงมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลควบคู่กับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังใส่ ‘บุคลิก' เข้าไปในทุกชิ้น ด้วยการนำความสนุกสนาน ความทันสมัยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้ามาผสานกับการดูแลสุขภาพ — ตั้งแต่พลาสเตอร์การ์ตูน Boo Boo Buddies™ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ด — bpositive พร้อมพิสูจน์ว่า ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สามารถเยียวยาทั้งผู้คนและชุมชนไปพร้อมกันได้

เปลี่ยนการดูแลในทุกวัน ให้กลายเป็นพลังแห่งการให้ในทุกวัน ด้วยแก่นของแบรนด์ที่ชัดเจนในการตอบแทนเพื่อสังคม bpositive จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 3485:2016 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ พลาสเตอร์ ผ้าก๊อซ แผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ผ้าปิดแผลแบบพิเศษ ถุงมือไนไตรล์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในโรงพยาบาล ร้านขายยา และครัวเรือน

สิ่งที่ทำให้ bpositive แตกต่างไม่ได้มีเพียงคุณภาพระดับสากล แต่คือ “ความเป็นตัวตนของแบรนด์” ที่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ — จากพลาสเตอร์ลายการ์ตูน Boo Boo Buddies™ สุดน่ารัก ไปจนถึงดีไซน์ธีม Pride ที่มีความหลากหลาย bpositive นำความสนุก ความเป็นมิตร และความเท่าเทียม มาสู่โลกของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เป็นการพลิกโฉมสินค้าเฮลท์แคร์ ที่มักถูกมองว่าแข็งทื่อให้มีความทันสมัย มีชีวิตชีวา และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นโอกาสใหม่ในตลาดไทย

ตลาดสุขภาพของไทยส่งเสริมให้ตลาดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง อุตสาหกรรมบริการสุขภาพโดยรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตทบต้นเฉลี่ย (CAGR) 5.3% ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลเฉพาะทาง (Wound Care) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พลาสเตอร์จนถึงเทปทางการแพทย์ คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 209.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 (CAGR 4.2%) การเติบโตอย่างมั่นคงนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง

การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ต้องการการดูแลบาดแผลอย่างมีประสิทธิภาพ

กระแสใส่ใจสุขภาพและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

หัวใจแห่งการให้ buy1help1 นวัตกรรมที่แท้จริงของ bpositive ไม่ได้อยู่แค่ในผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ แต่คือโมเดลธุรกิจที่ผูกพันกับการให้คืนสังคม ผ่านโครงการ buy1help1 ทุกการซื้อจะส่งต่อการสนับสนุนโดยตรงให้กับผู้คนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยประมาณ 10% ของกำไรจะถูกจัดสรรเพื่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และโครงการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ในประเทศไทย bpositive ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่:

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องสิทธิเด็กและให้บริการสายด่วน 24 ชั่วโมง รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ซึ่งมอบทุนการศึกษาและโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชนบท เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะ 'ให้คืน' ตั้งแต่วันแรก bpositive ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของกับให้งานกิจกรรมของสภากาชาดไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2568

bpositive ก่อตั้งโดย คอรี ไบรอันท์ (Corey Bryant) ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์มากกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, สมิธแอนด์เนฟฟิว, และ โคโลพลาสต์ ครอบคลุมทั้งออสเตรเลียและอาเซียน ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทั้งด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Podiatry) การเงิน และการขาย ทำให้เขาสร้าง bpositive ขึ้นมาด้วยพันธกิจเดียวที่ชัดเจน: เพื่อพิสูจน์ว่าการดูแลสุขภาพสามารถเยียวยาทั้งคนและสังคมได้พร้อมกัน

“ทุกสิ่งที่เราทำที่ bpositive คือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตผู้คน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ไปจนถึงกำไรที่เรานำไปแบ่งปัน เป้าหมายของเราเรียบง่าย คือการทำให้มั่นใจว่าพลาสเตอร์ทุกชิ้น ผ้าก๊อซทุกผืน และการซื้อทุกครั้ง สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่การรักษาบาดแผล”

“ประเทศไทยเป็นสถานที่พิเศษที่เราเลือกเปิดตัว เพราะเรามองเห็นสังคมที่ให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจ ความทันสมัย และจุดยืนเพื่อสังคม เรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อขายอย่างเดียว แต่เพื่อคืนกลับด้วย” คอรี ไบรอันท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร bpositive

ทำไมต้องประเทศไทย ทำไมต้องตอนนี้
แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในประเทศไทยจะมีการแข่งขันสูง และส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยแบรนด์ใหญ่ดั้งเดิม แต่ยังไม่มีแบรนด์ใดที่สร้างเอกลักษณ์บนพื้นฐานของผลกระทบทางสังคม การเข้าสู่ตลาดไทยของ bpositive ในช่วงเวลานี้จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัว ที่กำลังมองหาแบรนด์ที่มี 'ค่านิยม’ ที่สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขา
bpositive ตอบโจทย์ด้วยคุณสมบัติหลักดังนี้

เชื่อถือได้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและมีจำหน่ายทั่วโลก

ทันสมัย มีชีวิตชีวา เข้าถึงง่าย และออกแบบตามการใช้งานจริง

จุดมุ่งหมายชัดเจน: เป็นแบรนด์เฮลท์แคร์เดียวที่การให้คืนสังคมเป็น DNA ของธุรกิจ ด้วยจุดยืนนี้ bpositive จึงมองว่าประเทศไทยคือก้าวสำคัญต่อการขยายธุรกิจ ด้วยระบบค้าปลีกที่แข็งแกร่งและฐานผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพที่กำลังเติบโต ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว “เราตั้งเป้าที่จะวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกรายใหญ่ทั้งหมดภายใน 2 ปี และตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีจาก Lotus's, Tops และ Boots” คอรีกล่าว ความสนใจในช่วงแรกนี้ตอกย้ำถึงโอกาสและความต้องการของตลาดสำหรับแบรนด์ที่ส่งมอบทั้งคุณภาพและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น นอกเหนือจากดีไซน์ที่สนุกสนานแล้ว bpositive ยังลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสบาย ความทนทาน และประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีกว่าพลาสเตอร์มาตรฐานในตลาด ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า bpositive จะเปิดตัวแคมเปญร่วมกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ไลน์ใหม่ เช่น Boo Boo Buddies และ Pride Plasters นอกจากนี้ bpositive ยังเป็นผู้บุกเบิกในการใช้ AI มาสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนแอนิเมชันชุดใหม่ ทำให้สินค้าสื่อสารเรื่องราวที่เข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เป้าหมายระยะยาว คือก้าวสู่การเป็นแบรนด์เฮลท์แคร์ที่เป็นที่รัก สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุดในประเทศไทย

ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ bpositive ที่โรงพยาบาล ร้านขายยา และแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้ ทุกแพ็กที่ซื้อคือการสร้างสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนขึ้นเพราะที่ bpositive ทุกผลิตภัณฑ์เยียวยาถึงสองทาง: ทางหนึ่งเพื่อคุณ และอีกทางเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพันธกิจของ bpositive ได้ที่ https://www.bpositivehealthcare.com/th/home-th/ และ อินสตาแกรม @bpositivehealth










