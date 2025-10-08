ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย และ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดค่ายครูภาษาจีนรุ่น 2 เสริมศักยภาพครูไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย และ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัด “โครงการค่ายพัฒนาครูภาษาจีนท้องถิ่นในประเทศไทย ประจำปี 2568 (รุ่นที่ 2)” ระหว่างวันที่ 6–8 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะให้กับครูสอนภาษาจีนชาวไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการใช้ AI ในการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะทางภาษาจีนที่ดียิ่งขึ้น
ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ดร.โหยว เสียง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน, ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รองศาสตราจารย์เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) และอาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างอบอุ่น
นอกจากกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการแล้ว ยังมีพิธีเปิดป้าย “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีน” แห่งแรกของประเทศไทย โดยสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาครูภาษาจีนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาจีนจากทั่วทุกภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของครูไทยที่พร้อมพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาจีนของประเทศให้ก้าวทันมาตรฐานสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า ปัจจุบัน “ภาษาจีน” เป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศจีนกับนานาชาติทั่วโลก และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้งควบคู่กับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจึงมีความจำเป็น โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนานั้นอยู่ที่ “ครูผู้สอน” ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการค่ายพัฒนาครูภาษาจีนชาวไทยในครั้งนี้จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ DPU และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อเสริมพลังให้ครูไทยมีความรู้รอบด้านและสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีนในเชิงประยุกต์ โดยมองว่าภาษาเป็นทั้ง “เครื่องมือ” และ “ศักยภาพ” ที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ของผู้เรียน หลักสูตรของ DPU จึงไม่เพียงเน้นความรู้ทางภาษาอย่างเป็นระบบ แต่ยังบูรณาการกับเนื้อหาทางธุรกิจ การจัดการ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาจีนและโลกธุรกิจ สอดคล้องกับแนวคิด “เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง” ที่สามารถประยุกต์สู่การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาจีนในครั้งนี้
“เราหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้ครูผู้สอนภาษาจีนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนยุคใหม่ ผสมผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ พร้อมนำกลับไปใช้พัฒนาห้องเรียนของตนให้มีชีวิตชีวาและคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่นักเรียนไทย ให้ภาษาจีนกลายเป็นบันไดพัฒนาศักยภาพสู่ความฝันและเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อย่างภาคภูมิ” รองอธิการบดี DPU กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน รองศาสตราจารย์เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) เปิดเผยว่า การจัด “โครงการค่ายพัฒนาครูภาษาจีนในประเทศไทย ประจำปี 2568 (รุ่นที่ 2)” ไม่เพียงตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ แต่ยังเป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้มาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Chinese Proficiency Grading Standards for International Chinese Language Education) และหลักสูตรกลางการสอนภาษาจีนนานาชาติ (International Curriculum for Chinese Language Education) ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วโลก
“แม้ในขณะนี้การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งในเรื่องการปรับแนวคิดการสอนให้ทันสมัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน ในฐานะที่คุณครูทุกท่านคือกำลังหลักของการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย คุณภาพการสอนของท่านล้วนส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตและอนาคตของนักเรียนหลายหมื่นคน จึงเป็นเจตนารมณ์สำคัญที่เราร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งเวทีอบรมในครั้งนี้ขึ้น” รองศาสตราจารย์เฉิน เวย กล่าว
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ยึดมั่นในพันธกิจ “ใช้วัฒนธรรมเป็นสะพาน ใช้ภาษาเป็นสื่อ” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างไทย–จีนอย่างยั่งยืน โดยสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านอาชีวศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของแนวคิด “การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพลังการศึกษา” ที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย และความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อให้การอบรมสอดคล้องกับความต้องการของคุณครูภาษาจีนอย่างแท้จริง และช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับเนื้อหาการอบรมในปีนี้ได้ออกแบบหลักสูตร 4 โมดูลครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐาน ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์ดร. โชติกานต์ จิรารักษ์สกุล บรรยายเรื่อง “การจัดระดับความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล” เพื่อมอบแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการออกแบบแผนการสอน หลังจากนั้นอาจารย์หยาง ฉางเจียง (Mr. Yang Changjiang) อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ถ่ายทอดเทคนิคการใช้ AI เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้ผู้เรียน ต่อด้วยผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนจิตรลดา จาง ลี่เจวียน (Ms. Zhang Lijuan) นำเสนอแนวทาง “การสอนไวยากรณ์ภายใต้มาตรฐานใหม่” เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา และ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ถ่ายทอดศิลปะ “ไทเก๊ก” ด้วยตนเอง เพื่อสอดแทรกการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในกระบวนการสอน
อาจารย์วรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยมีรากฐานมายาวนานและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนครูผู้สอนและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้
สำหรับกิจกรรมในรุ่นที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีทั้งความเข้มข้น เพื่อพัฒนาทักษะของครูผู้สอนให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่การบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ “มาตรฐานการจัดระดับความรู้ภาษาจีน” และ “หลักสูตรกลางการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ” ไปจนถึงกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) ที่เปิดโอกาสให้ครูได้ลงมือทำจริง อาทิ การสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AI การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนระหว่างครูภาษาจีนจากทั่วประเทศ