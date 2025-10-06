เตือน! ฝนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 6-15 ต.ค. 68 รับมือฝนหนักถึงหนักมาก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

6-8 ต.ค.ฝนเพิ่มทั่วประเทศ หนักมากที่ เหนือ-อีสานตอนบน (เช่น เชียงราย, หนองคาย, เลย) และด้านรับมรสุม (อันดามัน: ภูเก็ต, ระนอง / ตะวันออก: จันทบุรี, ตราด) จากอิทธิพลพายุ "แมตโม" ที่อ่อนกำลังลง
วันนี้ (6 ต.ค.) เพจ “กรมอุตุนิยมวิทยา” เตือนประชาชนเตรียมรับมือปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 ต.ค. โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและท้ายเขื่อน ควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในช่วงวันที่ 6-8 ต.ค. ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดยมีปัจจัยหลักมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ "แมตโม (MATMO)" ซึ่งยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และบางส่วนของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัด หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, น่าน, เชียงราย, และพะเยา
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้พื้นที่ด้านรับมรสุมต้องระวังฝนตกหนัก ได้แก่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง) และภาคตะวันออก (จันทบุรี, ตราด)
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้
ในช่วงวันที่ 9-15 ต.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนล่างของประเทศ ทำให้หลายพื้นที่มีฝนกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคใต้
พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และลุ่มน้ำต่างๆ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีทั้งน้ำเหนือที่ไหลบ่า, ฝนตกต่อเนื่อง, และน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อระดับน้ำที่สูงขึ้น
หลังวันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นไป สภาพอากาศจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดู
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลง สัญญาณลมเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมา
สภาพอากาศจะมีความผันผวน โดยอาจพบทั้งฝนในตอนเช้า, อากาศร้อนในช่วงกลางวัน, และอากาศเย็นในช่วงค่ำ ประชาชนจึงควรดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการติดตามแนวโน้ม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขอให้ประชาชนติดตามประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ