บขส. กลับมาเดินรถ ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ 10 ต.ค.นี้ เชื่อมไทย-ลาว

บขส. และรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ เตรียมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ 10 ต.ค.นี้ แบ่งเป็นรถไทย 1 เที่ยว รถลาว 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 180 บาท
วันนี้ (5 ต.ค.) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 5 เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 10 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป หลังหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน รองรับความต้องการการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว
เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 180 บาท โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 42 ที่นั่ง โดยจะให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) เที่ยวไปรถออกจากขอนแก่น เวลา 08.15 น. ส่วนเที่ยวกลับรถออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 14.45 น.
ปัจจุบัน บขส. ได้ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย – สปป.ลาว จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์, อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์, ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์, นครพนม – เมืองท่าแขก, อุบลราชธานี – เมืองปากเซ, กรุงเทพฯ – เมืองปากเซ, มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต, เลย – แขวงไซยบุรี – แขวงหลวงพระบาง, อุดรธานี – วังเวียง และ เชียงราย – แขวงบ่อแก้ว (Shuttle Bus)
ด้านรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ (VCSBE) ประกาศว่าจะเปิดให้บริการรถเมล์ระหว่างประเทศสายเวียงจันทน์-ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป รถออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ 08.15 น. และ 14.45 น. ออกจากขอนแก่น 08.15 น. และ 15.00 น. สามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถเมล์ตลาดเช้า (CBS) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. (+856) 20 96834578
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ จะสลับกันระหว่างรถโดยสารของไทย กับรถโดยสารของลาว ค่าโดยสารเท่ากันแต่รับเฉพาะเงินไทยเท่านั้น โดยผู้ที่ซื้อตั๋วจะต้องนำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตมาแสดงเป็นหลักฐานแก่พนักงานขายตั๋วทุกครั้ง สำหรับจุดขึ้น-ลงรถในจังหวัดขอนแก่น จะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 (บขส.3)
จากจุดนี้สามารถต่อรถประจำทางขอนแก่นซิตี้บัส เพื่อไปยังตัวเมืองขอนแก่นได้ ถ้าไปโรงเรียนแก่นนคร-ห้างแฟรี่พลาซ่า-โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย-ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น รถออกเวลา 10.30, 11.30, 14.30 และ 15.45 น. ปลายทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสนามบินขอนแก่น ถ้าไปห้างเซ็นทรัลขอนแก่น-โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย-ห้างแฟรี่พลาซ่า วันจันทร์-ศุกร์ รถออกเวลา 09.30, 12.30, 18.00 และ 19.15 น. วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดราชการ รถออกเวลา 18.00 และ 19.15 น.