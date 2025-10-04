xs
ก.ท่องเที่ยวฯ มอบนโนบาย “Big Impact Act Fast” เร่งมาตรการดึงดูด นนท.จีน แนวคิด “เที่ยวไทยมั่นใจ ปลอดภัยทุกย่างก้าว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 2 ตุลาคม 2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมามอบนโยบายแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ททท. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายภาย ใต้แนวคิด “Big Impact Act Fast” เพื่อเร่งเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวไทย โดยให้ดำเนินการมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน และมุ่งโฟกัสตลาดหลัก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยด้วยแนวคิด “เที่ยวไทยมั่นใจ ปลอดภัยทุกย่างก้าว” ในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นโยบาย Big Impact Act Fast ประกอบด้วย

1)การเน้นย้ำการขับเคลื่อนและส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ด้วยการตั้งเป้าหมายเชิงนโยบายให้ท้าทายยิ่งขึ้นภายในเวลา 4 เดือน โดยให้ความสำคัญกับ 7 ตลาดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และเน้นการสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวใหญ่ที่เป็นฐานสำคัญของการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง

2) Travel Safe, Worry Free เสริมความมั่นใจ ปลอดภัยทั่วไทย ด้วยศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police รองรับ 8 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย โดยมีฟังก์ชันสำหรับแจ้งเหตุ สอบถามข้อมูล และปุ่ม SOS ที่เชื่อมต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุในทุกจังหวัด 3) Smart Safety, Smart Tourism ใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย โดยใช้ระบบ AI Detect ช่วยตรวจสอบและสแกนใบหน้า เชื่อมโยงข้อมูลหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการณ์เสี่ยงก่ออาชญากรรม ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนไทย 

4) Thailand Together บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมให้การต้อนรับและรองรับการท่องเที่ยวสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม

ซึ่ง ททท. ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงฯ และพร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์มิติด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวเสริมพลัง Soft Power และสร้างแรงดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ




















