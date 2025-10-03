“รีกาลอส เปลี่ยนซองอาหารใช้แล้ว สร้างของเล่นให้น้องๆ” ชูแนวคิด ESG - Waste for Life ต่อยอดซองเปล่า สู่ Pet Park ตามเป้าหมาย PFG ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ภายใน 2575

Regalos – รีกาลอส แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพเกรดพรีเมียมในกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG - Pataya Food Group) ผู้ผลิตเดียวกับแบรนด์ นอติลุส เดินหน้าฉลองครบรอบ 7 ปี ด้วยการสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนเปิดตัวโครงการ “Waste for Life – รีกาลอส เปลี่ยนซองอาหารใช้แล้วสร้างของเล่นให้น้องๆ” โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผ่าน “GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ระบบการจัดการพลาสติกแบบครบวงจร
นายวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดกว่า 46 ปีที่ผ่านมา PFG มุ่งมั่นยืนหยัดเคียงคู่สังคมไทย ด้วยพันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก ภายใต้หลัก ESG ที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจที่ดีไม่ได้วัดเพียงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่คือการส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้กับสังคมและคนรุ่นต่อไป”
โครงการ Waste for Life – รีกาลอส ไม่เพียงเป็นการอัปไซเคิลซองอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของ PFG ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2575 ตามเป้าหมายที่เราประกาศไว้ การได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เราเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
นายปริติ เกียรติศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้มีแนวคิดจาก การเปลี่ยนซองอาหารใช้แล้วสร้างของเล่นให้น้อง ๆ” มีเป้าหมาย รวบรวมซองอาหารใช้แล้วจำนวน 229,433 ซอง ภายในเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2568 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และ ต่อยอดกลับมาเป็น “ของเล่นสัตว์เลี้ยง Pet Park” ที่ทั้งสร้างคุณค่าใหม่ ลดขยะฝังกลบ และ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สร้างเป็น Pet Park หรือ สนามเด็กเล่นให้กับน้อง ๆ ผ่านการออกแบบและผลิตให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของสัตว์เลี้ยง” โดยของเล่นดังกล่าวเป็น ประติมากรรมในรูปแบบลอยตัว 3 ลักษณะ ดังนี้
1.ประติมากรรมรูปคนกับสุนัข น้ำหนัก 150 กิโลกรัม
2.เก้าอี้รูปสุนัขพันธุ์ดัชชุนด์ น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
3.เก้าอี้รูปกระดูกไดโนเสาร์ น้ำหนัก 300 กิโลกรัม
โดย รีกาลอส จะมอบ Pet Park ให้แก่โครงการที่พักอาศัย ในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเมทริส พัฒนาการ – เอกมัย, โครงการเอ็ม จตุจักร และ โครงการมาเอสโตร 19 รัชดา 19 – วิภา พร้อมติดตั้งใน Pet Zone (พื้นที่กลางแจ้ง) เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงได้ใช้จริง
การดำเนินงานครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก แต่ยังตอกย้ำแนวทาง “อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ระหว่างคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม โดยในพื้นที่ติดตั้ง จะมีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ของ Regalos, MAJOR และ GC YOUเทิร์น เพื่อสื่อสารแนวคิดโครงการให้ผู้พักอาศัยและสังคมได้รับรู้
ทางด้าน นาย ชวลิต วรสารพิสุทธิ์ ประธานบริหารฝ่ายส่งเสริมประสบการณ์และบริการลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กว่า 26 ปี เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้จริง 100% เราเชื่อว่าการอยู่อาศัยที่ดี ไม่ได้หมายถึงเพียงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว การร่วมมือกับ รีกาลอส ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสร้างพื้นที่ Pet Zone ที่มีชีวิตชีวา แต่ยังเป็นการลดปริมาณขยะและต่อยอดให้เกิดคุณค่าใหม่ เราเชื่อว่าของเล่นที่เกิดจากการอัปไซเคิลนี้ จะสร้างรอยยิ้มให้ทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนสี่ขาที่เรารัก พร้อมทั้งสะท้อนความตั้งใจของเราที่อยากเห็นสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป
นายกิจชัย เฉลิมสุขสันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร เพื่อให้พลาสติกถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ลดเส้นทางสู่หลุมฝังกลบ และสามารถเทิร์นกลับมาเป็นประโยชน์ใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นตัวอย่างชัดเจนของการจัดการพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ รวบรวมซองอาหารใช้แล้วจำนวน 229,433 ซอง นำกลับมาเพิ่มคุณค่าเป็นของเล่นและเก้าอี้อัพไซเคิลสำหรับสัตว์เลี้ยง ลดขยะสู่หลุมฝังกลบกว่า 470 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 485 kgCO2e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 51 ต้น ที่สำคัญคือ ได้สร้างพื้นที่แห่งความสุขให้น้องหมาน้องแมวและคนเลี้ยงพักผ่อนและออกกำลังกายร่วมกันใน Pet Playground แห่งนี้ GC ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความยั่งยืนของสังคม”
“บริษัทฯ หวังว่าโครงการที่รีกาลอสได้ดำเนินงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองเห็นคุณค่าของการคัดแยก และ นำซองอาหารใช้แล้วกลับมารีไซเคิล เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งคนและสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกัน” นายวิชิต กล่าวย้ำ
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับ Regalos – รีกาลอส สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Regalos Pet Food พร้อมติดตามโฆษณา Regalos ได้ที่
YouTube: https://youtu.be/ixJpvBH1JiI
TIKTOK: https://www.tiktok.com/@regalospetfood
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Regalospetfood