“อำนาจ กาละกูล”ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบต.ท่าทราย ชู นโยบาย 7 ด้าน ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับชีวิต ปชช.เน้นพัฒนาท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้(21 ก.ย.)นายอำนาจ กาละกูล ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประกาศความพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกล่าวว่า ด้วยงบประมาณประจำปีมากกว่า 365 ล้านบาท หากได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ย่อมจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตำบลได้อย่างแท้จริง
โดยนายอำนาจ เปิดเผยว่า ตนเกิดและเติบโตในพื้นที่ท่าทราย และเคยผ่านประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสมาชิกและรองนายก อบต.ท่าทราย รวมถึงการทำงานร่วมกับพรรคประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ทำให้เข้าใจปัญหาและศักยภาพของตำบลเป็นอย่างดี จึงตั้งใจจะนำนโยบายที่เป็นรูปธรรมมาขับเคลื่อนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
นายอำนาจ กล่าวต่อถึงแนวนโยบายหลัก 7 ด้านว่า ตนจะมุ่งเน้นการยกระดับการบริการสาธารณะด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี การพัฒนาแพลตฟอร์ม อบต.ให้เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล การชำระค่าบริการ หรือการยื่นเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงและการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากนี้ยังมีแนวนโยบายด้านการสร้างสังคมน่าอยู่ ด้วยการจัดระเบียบทางเท้าให้สะอาดเป็นระเบียบ รวมถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านสุขภาพ นายอำนาจตั้งใจจะพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ออกกำลังกาย เช่น Active Playground เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนามกีฬา และศูนย์กีฬาในร่ม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม จะเร่งจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ เข้มงวดในการควบคุมมลพิษ และสร้างที่พักอาศัยสำหรับสุนัขและแมวจรจัดเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของชุมชน ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพใหม่ ๆ และการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงจัดหาพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยตรง ส่วนการศึกษาจะผลักดันให้มีการจัดหาอุปกรณ์และสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ ลดภาระครูและผู้ปกครอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
“นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำเพื่อท้องถิ่นของเรา ทุกบาททุกสตางค์จากงบประมาณต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และประชาชนต้องตรวจสอบได้ เพื่อที่ตำบลท่าทรายจะเป็นพื้นที่ที่เจริญก้าวหน้าและน่าอยู่สำหรับทุกคน” นายอำนาจ กล่าวทิ้งท้าย