แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ลงบ้านหนองจาน ชาวบ้านแห่ตอนรับ ขอให้จัดการกัมพูชาภายใน 10 ต.ค. เผยได้เปรียบเมื่อไหร่พร้อมดำเนินการทันที

มทภ.1 ลงพื้นที่ กกล.บูรพา บ้านหน้องหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว มอบนโยบาย ให้ปกป้องอธิปไตยของชาติ และให้พร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบ ด้านชาวบ้านแห่ต้อนรับ ขอให้จัดการคนกัมพูชารุกที่ 10 ต.ค. แม่ทัพลั่นได้เปรียบเมื่อไหร่ พร้อมดำเนินการทันที
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2568 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) พื้นที่ จ.สระแก้ว และรับทราบข้อมูลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยในช่วงเช้า แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้กับผู้บังคับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานว่าในทุกก้าวย่าง คือ “การปกป้องอธิปไตยของชาติ” ตลอดจนได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้วรวมถึงรับฟังข้อมูลในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมในห้วงที่ผ่านมา และและในช่วงบ่ายได้เตรียมลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน พร้อมมอบของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายให้หน่วยทหารพร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยึดถือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกรอบเวลา ในส่วนของด่านชายแดนทั้งหมดยังคงปิดและเพิ่มความเข้มงวดขึ้น ที่สำคัญให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนด้วย ที่สำคัญยิ่งต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของเรา ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดความสามารถ
ต่อมาในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น.ที่บริเวณจุดบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านกว่า 50 ชีวิต มารอต้อนรับ พล.ท. วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 โดยชาวบ้านนำแผ่นป้ายไวนิลเขีบนข้อความ และถือธงชาติไทย มายืนรอ บางแผ่นป้ายเขียนข้อความระบุว่า “ต้อนรับ พลโทวรยศ เหลืองสุวรรณ ชาวอ่างศิลา อำเภอโคกสูง และให้กำลังใจขอสนับสนุนและให้กำลังใจ ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ยึดผืนคืนแผ่นดินไทย“
บางรายนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง ผ้าขาวม้า เพื่อมอบให้กับแม่ทัพภาคที่หนึ่ง และ ทำป้ายไวนิลรูปแผนที่ประเทศไทย เชิงสัญลักษณ์เพื่อฝากให้แม่ทัพดูแลผืนแผ่นดินนี้ดูแลผืนแผ่นดินนี้ห้ามขาดหายแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว โดยให้ พระอาจารย์ วชิรภาวนา โกศล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมมาราม จ. ฉะเชิงเทรา เขียนยันต์ “แคล้วคลาด” ให้กับ แม่ทัพภาคที่หนึ่ง และ ทหาร รวมถึง ข้อความ ”ขอให้รักษาผืนแผ่นดินด้ามขวาแผ่นนี้ไว้ ไม่ให้หายไปจากขวานเล่มนี้ และให้รักชาติเหมือนที่รักตัวเอง“
ทั้งนี้ ทันทีที่ พล.ท.วรยศ เดินทางมาถึง ชาวบ้านต่างส่งเสียงต้อนรับ ด้วยความดีใจ
จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในพื้นที่บ้านหนองจาน ประมาณ 20 นาที โดยจุดที่ทางแม่ทัพภาค 1 เดินเข้าไปสำรวจนั้นเป็นบริเวณพื้นที่ข้อพิพาทที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
จากนั้น พล.ท.วรยศ ออกมาพบปะชาวบ้าน และพยายามขออนุญาตนำผ้าขาวม้าที่เตรียมมาผูกเอว
โดย พล.ท.วรยศ ยกมือปฏิเสธด้วยความเขินอาย บอกว่า “เดี๋ยวดูไม่แมน ” แต่รับผ้าขาวม้า รวมถึงพวงมาลัย แผนที่ที่ชาวบ้านนำมามอบให้
โดยชาวบ้าน ได้ฝากกับ พล.ท.วรยส ว่า แม่ทัพต้องเอาแผ่นดินคืนมาให้ได้ ชาวบ้านบ้านหนองจานรออยู่ วันที่ 10 ต.ค.นี้ เรารออยู่ วันที่ 10 เราจัดการเลยได้หรือไม่
จากนั้น พล.ท.วรยส ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า วันนี้แค่ลงมาดูพื้นที่ติดตามสถานการณ์ มาดูลูกน้อง และมาดูแลประชาชน ส่วนเรื่องปฏิบัติการ แผนต่างๆ ในส่วนกำลังทหาร ตำรวจ จังหวัด มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะปฏิบัติการอย่างไร ซึ่งเมื่อได้เปรียบจะดำเนินการทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน