“แม่ทัพป้ายแดง” ลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว–หนองจาน ยันรักษาอธิปไตยเต็มที่

สระแก้ว -“แม่ทัพป้ายแดง” ลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว–หนองจาน ตรวจแนวลวดหนาม พร้อมให้กำลังใจกำลังพล ยืนยันรักษาอธิปไตยเต็มที่และพร้อมปฏิบัติภารกิจเมื่ออยู่ในช่วงได้เปรียบ โดยมีพระ–เณรเขมร แห่สังเกตการณ์อยู่ฝั่งตรงข้าม
เมื่อเวลา 13.20 น. วันนี้ ( 2 ต.ค.) พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่1 (คนใหม่) ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านอ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดน หลังจากเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1 อย่างเป็นทางการ โดยมี พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1 นำสำรวจพื้นที่
พร้อมตรวจจุดเสี่ยงบริเวณแนวลวดหนามระหว่างหลักเขตแดนที่ 42–43 ที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเปรยจันทร์ จ.บันเตียนเมียนเจ็ย
ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตรวจสกัดที่34 ประมาณ700 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว กองทัพไทย ได้ดำเนินการเคลียร์เส้นทางและปรับพื้นที่ล่วงหน้า รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
และเมื่อถึงพื้นที่ฐานทัพเดิมของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยได้ผลักดันออกไปก่อนหน้านี้และยืนยันว่าอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ได้บรรยายสรุปถึงสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน ตั้งแต่เหตุชุมนุมของชาวกัมพูชาเมื่อวันที่17 ก.ย.ที่ผ่านมา ไปจนถึงลักษณะภูมิประเทศและแนวเขตแดนของไทยที่ยังคงมีความอ่อนไหว
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณแนวรั้วลวดหนาม ได้มีกลุ่มพระสงฆ์และสามเณรชาวกัมพูชาประมาณ10 รูป ยืนถือโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและบันทึกคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทย พร้อมส่งสัญญาณมือมายังฝั่งไทย นอกจากนี้ยังพบเด็กหญิงชาวกัมพูชาและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเข้ามาสังเกตการณ์ใกล้แนวลวดหนามเป็นจำนวนมากอีกด้วย
โดย แม่ทัพภาคที่ 1 ใช้เวลาสังเกตการณ์จุดดังกล่าวประมาณ 5 นาที ก่อนจะนำคณะเดินทางมายังบริเวณบ้านหนองจาน ซึ่งพบว่ามีประชาชนจำนวนมากถือธงชาติไทย และนำช่อดอกไม้ รวมทั้งผ้าขาวม้ามามอบให้เป็นกำลังใจ พร้อมเสียงตะโกน “แม่ทัพสู้ ๆ” กึกก้องทั่วบริเวณ
ด้าน แม่ทัพภาคที่1 เผยเพียงสั้นๆ ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ยังเป็นการแสดงบทบาทเชิงรุก เพื่อยืนยันสิทธิ์ของไทยในพื้นที่ชายแดน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงในพื้นที่ที่ยังคงมีความเปราะบาง
โดยขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมทำหน้าที่รักษาอธิปไตยในทันทีเมื่อมีโอกาสและอยู่ในช่วงที่ได้เปรียบ