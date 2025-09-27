โซเชียลสวนกลับ! แม่โพสต์เตือน “ของเล่นเตารีด” ทำลูกมือลวก โดนถล่มยับ "แม่ประมาทเอง"

แม่สุดช็อกโพสต์เตือนภัย'เตารีดของเล่น' หลังลูกน้อยเข้าใจผิดจับโดนเตารีดของจริงที่แม่ยังเสียบปลั๊กทิ้งไว้ ถูกลวกมือ ชาวเน็ตวิจารณ์ว่า "แม่ประมาทเอง" ที่วางเตารีดร้อนทิ้งไว้ไม่เก็บให้มิดชิด
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. คุณแม่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เตือนอุทาหรณ์ลงในกลุ่ม คนท้องคุยกัน | Mommy’s Communityเกี่ยวกับของเล่นของลูกน้อย หลังลูกสาวของตน เผลอจับเตารีดร้อน ๆ จนโดนลวกมือ เพราะคิดว่าเป็นของเล่น
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เตือนภัย ของเล่น อันตราย ทำให้ลูกเกือบนิ้วขาด
เรื่องของเรื่องมีร้านของเล่นหนึ่ง ขายเตารีดปลอมให้
น้องชอบเล่นมาก เอาไปรีดทุกวัน จนวันหนึ่ง เค้าอยากมาจับของจริง เพราะคิดว่ามันไม่อันตราย จังหวะที่เรา รีดผ้าทิ้งไว้ แล้วไปกินข้าว น้องก็แอบมาเล่นด้วยความคุ้นชิน จึงทำให้ มันร้อนโดนมือน้อง จนน้องกรี๊ดออกมาด้วยความเจ็บปวด จนต้องรีบพาไปหาหมอ ..สุดท้ายพอกลับบ้านมาก็ได้รีบทำลายของเล่นชิ้นนี้ และเอาไปทิ้ง เตือนภัยบ้านไหนเจอของเล่นแบบนี้อย่าเอาให้ลูกเล่น มันอันตรายมากจริงๆ“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีแม่ ๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกันว่า คนเป็นแม่ที่เป็นเจ้าของโพสต์นั้นประมาทเองตั้งแต่แรกที่วางเตารีดร้อน ๆ ทิ้งไว้ ทั้งที่รู้ว่าลูกวัยนี้อยากรู้อยากเห็นอยากลอง ซึ่งแม่เองควรจะเก็บหรือรีดผ้าให้เสร็จก่อน และควรจะสอนลูกอถึงอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้า