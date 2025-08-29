เตือนภัยคนรักแมว! ช่างอาบน้ำแมวเกือบเสียนิ้วหลังถูกแมวข่วนจนแผลติดเชื้อรุนแรง

ช่างอาบน้ำแมว เตือนอุทาหรณ์หลังถูกแมวข่วนนิ้วจนเป็นแผลติดเชื้อรุนแรงจนเกือบสูญเสียนิ้ว
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Ministry of Cat" ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนอุทาหรณ์หลังถูกแมวข่วน จนเป็นแผลติดเชื้อจนเกือบสูญเสียนิ้ว โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เรื่องเล่าจากช่างอาบน้ำแมวเมื่อสามวันที่แล้วตื่นเช้ามาด้วยอาการเจ็บที่นิ้วก้อยข้างขวาเหมือนจะเป็นเล็บขบ ก็ยังปล่อยไปคิดว่าเดี้ยวก็หาย ผ่านไป1วันเจ็บมากขึ้นเริ่มมีหนองขึ้นเป็นจุดอยู่บริเวณปลายนิ้วก็ยังปล่อยไว้จนอีกวันหนองลามเนอะขึ้นจนเจ็บเลยไปหาหมอ รพ.ตากสินเพราะอยู่หน้าคอนโด พอได้เข้าตรวจคุณหมอถามอาการ และถามว่าไปโดนอะไรมา ช่างก็ตอบไปว่าไม่ได้โดนอะไรแต่เลี้ยงแมวและเป็นช่างอาบน้ำแมว
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้โดนแมวกัด คุณหมอเลยสันนิษฐานอาจจะแค่โดนแมวข่วนแต่ก็สามารถทำให้แผลติดเชื้อได้ และแผลนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยพอทำแผลคุณหมอถึงบอกว่ามีหนองเยอะมากจนต้องขูดออกและก็ทำแผลทุกวัน 1 สัปดาห์ ช่างเลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อเป็นประโยชน์เพราะช่างแค่ประมาทนิดเดียวเกือบต้องเสียนิ้วแล้ว
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงพญาบาลตากสิน
เพราะปกติเป็นคนไม่ชอบเข้ารพ. แม้ที่นี่จะเป็นรพ.รัฐคนใช้บริการเนอะมาก ตั้งแต่ ผู้ช่วยพยาบาล(หน้าห้องแผนกศัลแพทย์) พี่หัวห้องผ่าตัดชั้น5 ตอนแรกดูว่าดุมากแต่สุดท้ายใจดีมากๆ รวมถึงคุณหมอแผนกศัลแพทย์กับอาจารย์หมอผ่าตัดทุกคนพูดดีและใจดีกับคนไข้มาก ทำให้ช่างเหิดความประทับใจว่าโรงพญาบาลตากสินเป็นโรงพญาบาลรัฐดีๆที่เข้าใจคนไข้ โพสต์นี้ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าโรงพญาบาลตากสิน ขอบคุณครับ“