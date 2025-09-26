สุดบีบหัวใจ! พ่อแม่เร่งนำลูกส่ง รพ. หลังไข้ขึ้นสูง-ชัก โชคดีมีตำรวจช่วยทัน

นาทีชีวิตพ่อแม่เร่งอุ้มลูกน้อยลงจากรถ หลังไข้ขึ้นสูงจนชักกลางทาง โชคดีมีตำรวจเห็นเหตุการณ์ รีบเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลทันที ล่าสุดน้องปลอดภัยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอจากเพจ "เกือบสวย" ที่เผยให้เห็นช่วงเวลาอันน่าเป็นห่วงของครอบครัวหนึ่ง เมื่อคู่สามีภรรยาที่กำลังโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องรีบจอดรถฉุกเฉิน หลังคาดว่าลูกน้อยมีอาการไข้ขึ้นสูงจนเกิดภาวะชัก
ในคลิปจะเห็นภาพผู้เป็นแม่รีบอุ้มลูกลงจากรถและวางลงบนฟุตปาธด้วยท่าทีตื่นตระหนกและร้อนรนอย่างเห็นได้ชัด โชคดีที่บริเวณใกล้เคียงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตั้งด่านอยู่ จึงรีบเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที
ทางเพจได้ระบุข้อความว่า"บีบหัวใจ แม่ร้องขอความช่วยเหลือ คาดว่าลูกน่าจะไข้ขึ้นสูงแล้วเกิดภาวะชัก ขอให้หนูปลอดภัยนะลูก"
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางเพจได้อัปเดตข่าวดีว่าอาการของน้องปลอดภัยแล้ว โดยคุณพ่อคุณแม่ของเด็กได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุก ๆ คนที่ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจในเหตุการณ์คับขันครั้งนี้