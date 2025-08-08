xs
ชาวสุรินทร์เฮ! หลังสถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย ทยอยเดินทางกลับบ้านแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวสุรินทร์ได้กลับบ้าน!จากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนสุรินทร์-กัมพูชา ที่ทำให้หลายพันชีวิตต้องอพยพหนีภัยสงคราม ล่าสุด เพจ "ชุมชนคนสุรินทร์" เผยภาพคชาวบ้านที่กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านเกิด ท่ามกลางกำลังใจจากทั่วประเทศและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่ความปลอดภัยและอุ่นใจในบ้านของตัวเองอีกครั้ง

จากกรณี สถานการณ์บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์กับกัมพูชาที่ตึงเครียดและมีเหตุปะทะเกิดขึ้น ทำให้มีชาวสุรินทร์บางส่วนต้อง อพยพหนีภัยสงครามเนื่องจากมีการยิงจรวดหรือกระสุนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้มีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสุรินทร์หลายพันคนหลบภัยตามศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีรายงานว่าบางครอบครัวต้องขับรถข้ามจังหวัดเพื่อหาที่ปลอดภัย

ล่าสุด วันนี้ ( 8 ส.ค.) เพจ “ชุมชนคนสุรินทร์“ เผยภาพชาวบ้านกำลังเดินทางกลับบ้านแล้ว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า

“กลับบ้านเรากัน

ขอบคุณศูนย์พักพิงที่ให้เราอยู่ใน พื้นที่ Savezone

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ดูแลพวกเรา

ขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลพวกเรา

ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร่วมให้กำลังใจ และบริจาคสิ่งของให้เราได้ใช้ได้อิ่ม

ขอบคุณทหารไทยทุกเหล่า ตชด. อาสาสมัคร แนวหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเรา

ขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยประสานให้พวกเราในเรื่องต่างๆ

ขอบคุณหน่วยงานหลังบ้านที่แทกแคร์พวกเรา

ขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน“

ทั้งนี้ มีขาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมอวยพรให้พี่น้องขาวไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีควาสุขในการใช้ชีวิตในประเทศของเรา












