ชาวสุรินทร์เฮ! หลังสถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย ทยอยเดินทางกลับบ้านแล้ว

ชาวสุรินทร์ได้กลับบ้าน!จากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนสุรินทร์-กัมพูชา ที่ทำให้หลายพันชีวิตต้องอพยพหนีภัยสงคราม ล่าสุด เพจ "ชุมชนคนสุรินทร์" เผยภาพคชาวบ้านที่กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านเกิด ท่ามกลางกำลังใจจากทั่วประเทศและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่ความปลอดภัยและอุ่นใจในบ้านของตัวเองอีกครั้ง
จากกรณี สถานการณ์บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์กับกัมพูชาที่ตึงเครียดและมีเหตุปะทะเกิดขึ้น ทำให้มีชาวสุรินทร์บางส่วนต้อง อพยพหนีภัยสงครามเนื่องจากมีการยิงจรวดหรือกระสุนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้มีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสุรินทร์หลายพันคนหลบภัยตามศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีรายงานว่าบางครอบครัวต้องขับรถข้ามจังหวัดเพื่อหาที่ปลอดภัย
ล่าสุด วันนี้ ( 8 ส.ค.) เพจ “ชุมชนคนสุรินทร์“ เผยภาพชาวบ้านกำลังเดินทางกลับบ้านแล้ว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“กลับบ้านเรากัน
ขอบคุณศูนย์พักพิงที่ให้เราอยู่ใน พื้นที่ Savezone
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ดูแลพวกเรา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลพวกเรา
ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร่วมให้กำลังใจ และบริจาคสิ่งของให้เราได้ใช้ได้อิ่ม
ขอบคุณทหารไทยทุกเหล่า ตชด. อาสาสมัคร แนวหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเรา
ขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยประสานให้พวกเราในเรื่องต่างๆ
ขอบคุณหน่วยงานหลังบ้านที่แทกแคร์พวกเรา
ขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน“
ทั้งนี้ มีขาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมอวยพรให้พี่น้องขาวไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีควาสุขในการใช้ชีวิตในประเทศของเรา