“ฮุนเซน” โพสต์รำลึก 27 ปีโดนลอบสังหาร อ้างหากตายตอนนั้นกัมพูชาคงไม่มีสันติภาพและพัฒนาเท่าตอนนี้ ลั่นจะอยู่อีก 27 ปี

“ฮุนเซน” โพสต์รำลึกวันครบรอบ 27 ปีรอดชีวิตจากการลอบสังหารที่เมืองเสียมเรียบ อ้างหากตนเสียชีวิตในวันนั้น กัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและการพัฒนาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เพราะเจ้าของนโยบายที่ทุกคนได้ประโยชน์ได้ตายไปแล้ว โวจะมีชีวิตอยู่อีก 27 ปีข้างหน้า
วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ในโอกาสวันครบรอบ 27 ปีที่เขาถูกลอบสังหาร ที่จังหวัดเสียมเรียบเมื่อปี 2541 แต่เขารอดมาได้ โดยระบุว่า “วันที่ 24 กันยายน 2568 เป็นวันครบรอบ 27 ปี เหตุการณ์พยายามยิงสังหารผมที่เมืองเสียมเรียบ (24 กันยายน 2541 - 24 กันยายน 2568)
“โชคดีที่ผมไม่ได้รับบาดเจ็บ และยังคงอยู่เคียงข้างประชาชน เพื่อดำเนินนโยบายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพื่อยุติสงคราม และนำสันติภาพ ความสามัคคีของชาติ และเอกภาพแห่งดินแดนมาให้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541
“ผมจะไม่เล่าซ้ำถึงเหตุการณ์ในเช้าวันที่ 24 กันยายน 2541 แต่ผมขอย้ำว่า หากผมเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในตอนนั้น กัมพูชาจะไม่มีสันติภาพและการพัฒนาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะเจ้าของนโยบายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว
“และหากผมได้รับบาดเจ็บ เมืองเสียมเรียบคงมีนักการเมืองหลายคนคงเสียชีวิตไปแล้ว
“ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2541 จนถึงปัจจุบัน ผมมีชีวิตอยู่ 27 ปี และ ผมหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 27 ปี
“ผมอยากแชร์ภาพถ่ายบางส่วนของผมในสมัยที่อายุ 40 กว่ายังไม่ถึง 50 ปี ให้พวกคุณได้ดูด้วย”
ทั้งนี้ นายฮุนเซนได้โพสต์ภาพของตัวเองประมาณ 40 กว่ารูป และบางภาพผ่านการปรับแต่งด้วย AI เพื่อให้มีความคมชัดและดูดีขึ้น