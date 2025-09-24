กรมประมงผนึกซีพีเอฟ ใช้วิถีธรรมชาติ ปล่อย “ปลานักล่า ” ลดปลาหมอคางดำ ฟื้นสมดุลแหล่งน้ำ

การปล่อยปลานักล่า ช่วยลดปลาหมอคางดำได้ผล กรมประมงผนึกกำลังทุกภาคส่วนและชุมชน เดินหน้ามาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนผลิตและส่งมอบลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 4–5 นิ้ว เพื่อปล่อยลงในจังหวัดต่างๆ
ตามที่ กรมประมงเปิดปฏิบัติการปล่อยปลาผู้ล่า เป็นมาตรการที่ 2 จาก 7 มาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำ ปี 2567 – 2570 เพื่อกำจัดลูกปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ มุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปลาผู้ล่า ประกอบด้วย ปลากะพงขาว ปลาอีกง ปลากดเหลืองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ปฏิบัติการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่า โดยในปีนี้ ซีพีเอฟมีส่วนร่วมสนับสนุนผลิตและส่งมอบลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจำนวน 400,000 ตัว ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ทยอยส่งมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่ประมงจังหวัดเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแผนงานของกรมประมง อาทิ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งส่งมอบไปแล้วกว่า 80,000 ตัว
นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การปล่อยปลาผู้ล่าเป็นมาตรการที่ 2 จากทั้งหมด 7 มาตรการ ภายใต้ “แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำ ปี 2567–2570” ที่กรมประมงวางแนวทางไว้อย่างเป็นระบบ โดยมาตรการนี้เน้นการใช้วิธีทางธรรมชาติ เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมการระบาดของปลาหมอคางดำ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องกับการลงแขกลงคลอง เพื่อลดจำนวนปลาต่างถิ่นขนาดใหญ่ออกจากแหล่งน้ำ ปลาผู้ล่าจะทำหน้าที่ช่วยกำจัดลูกปลาหมอคางดำ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง
ด้านนายสมพร เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การปล่อยปลานักล่าเห็นผลช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง จากการสำรวจหลังปล่อยปลากะพงขาว ทำให้ปริมาณปลาหมอคางดำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังมีส่วนช่วยเพิ่มพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ เมื่อปลากะพงขาวเติบโตเต็มที่ เกษตรกรสามารถจับมาบริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมงปล่อยปลายังช่วบสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศของแหล่งน้ำในท้องถิ่นตนเอง
นอกจากการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือกับสำนักงานประมงจังหวัดใน 5 พื้นที่ ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ “กองทุนปลากะพง” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถจัดการปัญหาปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยง ลดความเสียหายต่อผลผลิต สร้างโอกาสทางอาชีพ และเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปลากะพงขาวให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และนครศรีธรรมราชแล้วรวม 30,000 ตัว