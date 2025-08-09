ประมงระยอง เร่งขับเคลื่อนแผนลด “ปลาหมอคางดำ” หนุนจับ-แปรรูป-สร้างสมดุลระบบนิเวศ

ระยอง - สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เดินหน้ายกระดับการจัดการปัญหา “ปลาหมอคางดำ” ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยกลยุทธ์ “จับขึ้นมาใช้ประโยชน์” มุ่งสร้างแรงจูงใจให้ชาวประมงและเกษตรกรร่วมมือกันควบคุมปริมาณปลาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง
นายประพล อิสโร ประมงจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับความหนาแน่นของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยยังต้องดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ประมงจังหวัดระยองเดินหน้ามาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างจริงจัง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนด้วยแนวทางที่ลดการพึ่งพาเพียงกิจกรรมของรัฐ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน สร้างแรงจูงใจประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงและเกษตรกรต้องการจับปลาเหล่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ แปรรูปเป็นอาหาร สร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน หรือใช้เป็นปลาเหยื่อทดแทนการซื้อปลาเหยื่อทะเล ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ไปในตัว
นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในอำเภอแกลง ยังปรับตัวโดยการเลี้ยงปลากะพงในบ่อพักน้ำเพื่อกำจัดลูกปลาหมอคางดำก่อนปล่อยน้ำไปอีกบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงกุ้ง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงอีกด้วย
ที่ผ่านมา สำนักงานประมงจังหวัดระยองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในลำคลองสายสำคัญ โดยล่าสุดสามารถจับปลาได้มากถึง 120 กิโลกรัมบริเวณปากคลองตากวน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง และได้นำไปส่งมอบให้เรือนจำกลางระยองเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารใช้ประโยชน์ต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง สำนักงานประมงจังหวัดระยองยังเตรียมเดินหน้าแผน “ปล่อยปลานักล่า” นำไปปล่อยในแม่น้ำและคลองสายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมประชากรปลาหมอคางดำ และฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อปล่อยลงในแม่น้ำระยองซึ่งช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำได้ผลดี
“การปล่อยปลากะพงขาวไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำ แต่ยังเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบนิเวศ และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนประมงในระยะยาว” นายประพล กล่าว
มาตรการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของจังหวัดระยอง ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น.