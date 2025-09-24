ไม่ต้องรื้อ! กาสิโน “ทมอดาซิตี้” พ่อเลี้ยงเจเสนอสร้างอนุสาวรีย์ “3 ป.” เป็นอนุสรณ์เกิดขึ้นยุคใคร

ผ่าทางตัน "ทมอดาซิตี้” พ่อเลี้ยงเจเสนอทางออกใหม่แทนการรื้อถอนอาคารรุกแดนไทย เปลี่ยนเป็น “อนุสรณ์สถาน 3 ป.” เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ยุค คสช. พร้อมชวนสังคมร่วมบริจาคสร้างเป็นหลักฐานให้ลูกหลาน พร้อมสร้างแบบเดียวกันที่บ่อนสายตะกู
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร เผยแพร่คลิปวิดีโอหัวข้อ “ผ่าทางตัน ทมอดาซิตี้” ที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง หลังผู้บรรยายหยิบยกประเด็นข้อถกเถียงเรื่อง กาสิโน "ทมอดาซิตี้" สิ่งปลูกสร้างเขมรที่รุกล้ำเขตแดนไทยที่จังหวัดตราด โดย ผบ.ทร. เคยตั้งประเด็นไว้ 2 ทางเลือก คือ 1) ควรรื้อถอนอาคารออกไป หรือ 2) ร่วมกันจัดเก็บผลประโยชน์ในสัดส่วน 50:50
พ่อเลี้ยงเจเสนอแนวทางใหม่ว่า ไม่ควรรื้อถอนอาคารคาสิโนที่สร้างขึ้น แต่ควรปรับพื้นที่เป็น “อนุสรณ์สถาน” พร้อมเสนอการสร้าง “อนุสาวรีย์ 3 ป.” (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เพื่อสะท้อนว่าโครงการทมอดาซิตี้เกิดขึ้นในยุค คสช. ที่เปิดทางให้ก่อสร้างในเขตเส้น 1:200,000
ทั้งนี้ พ่อเลี้ยงเจระบุว่า อาคารเก่าดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตไทยโดยชอบ ไม่จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์กับกัมพูชา แต่สามารถดัดแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือแหล่งท้าทายความเชื่อ เช่น แหล่งถ่ายคอนเทนต์แนวล่าท้าผี พร้อมเสนอให้ขยายโมเดลเดียวกันไปยังบ่อนอื่นตามแนวชายแดน รวมถึงพื้นที่บ่อนสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งรูปปั้น “3 ป.” เป็นสัญลักษณ์ไว้เช่นกัน
ผู้บรรยายยังเชิญชวนให้ประชาชนร่วมระดมเงินบริจาคเพื่อสร้างอนุสรณ์สถาน 3ป.ที่ทมอดาซิตี้ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคต