POINTX จัดโปรฯ สุดพิเศษ ต้อนรับลูกค้าใหม่ รับโบนัสคะแนนคืน 50% เมื่อใช้คะแนนผ่านแอปครั้งแรก!

กรุงเทพฯ - POINTX แอปพลิเคชันรวมและแลกคะแนนสะสม ที่แลกง่าย ใช้คุ้ม เดินหน้ามอบความคุ้มค่าในการใช้คะแนน ด้วยแคมเปญ "POINTX Point Back - สมัครสมาชิกใหม่ POINTX วันนี้ รับคะแนนคืนสุดว้าว" เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนการใช้แอปฯ POINTX ผ่านแอปฯ SCB EASY พร้อมแลกคะแนนบนแอปฯ ครั้งแรก* รับโบนัสคะแนนคืนถึง 50% สูงสุดถึง 5,000 POINTX สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX จำกัด 500 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568-4 มกราคม 2569
นายกฤตธี มโนลีหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “POINTX ถือเป็นแอปรวมและแลกคะแนนสะสมรูปแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจัดการคะแนนสะสมอย่างอิสระ ทั้ง “การสะสมและจัดการคะแนน” จากบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX ที่เข้ามาแสดงผลอัตโนมัติบนแอปฯ “การโอนและรวมคะแนน” จากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ ไปจนถึงการ “แลกคะแนน” ที่ยืดหยุ่นและง่ายกว่าที่เคยเป็นมา การออกแคมเปญสำหรับสมาชิกใหม่ครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการมอบความคุ้มค่า แต่ยังสะท้อนเจตนารมณ์ของ POINTX ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสถึงความสะดวก ความคุ้มค่า และความสนุก ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ เราเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะช่วยยกระดับการใช้คะแนนสะสมของคนไทยให้ก้าวไปอีกขั้น”
โปรโมชัน POINTX Point Back - สมัครสมาชิกใหม่ POINTX วันนี้ รับคะแนนคืนสุดว้าว* จัดเต็มความคุ้มให้ลูกค้าใหม่! เฉพาะผู้ที่ถือบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX ทุกประเภท เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปฯ POINTX ด้วยแอปฯ SCB EASY เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568-4 มกราคม 2569 และต้องมีการใช้คะแนนครั้งแรกภายในรอบสัปดาห์ถัดไปทันที นับจากรอบสัปดาห์ที่ลงทะเบียนสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด เพียงเท่านี้ก็จะได้รับคะแนนพิเศษคืน 50% จากยอดการแลกคะแนนครั้งแรก สามารถรับคืนได้สูงสุดถึง 5,000 POINTX จำกัดจำนวน 500 สิทธิ ต่อสัปดาห์ รวม 9,000 สิทธิ จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 บัญชี POINTX ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย* สำหรับคะแนนคืนจะได้รับทุกวันอังคาร ยกเว้นกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์
สมาชิกใหม่ สนุกกับการใช้คะแนนได้อิสระด้วยแอปฯ POINTX แถมได้คะแนนคืนสูงสุดถึง 5,000 POINTX ไม่ว่าจะเป็น
• การสแกนจ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Scan and Pay) ได้ทุกร้านทั่วไทย ที่มีช่องทางการจ่ายแบบ QR Code นิติบุคคล ด้วยแอปฯ SCB EASY โดยใช้คะแนน POINTX
• ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยโมบายล์แบงกิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อชอปออนไลน์บนอี-คอมเมิร์ซ หรือสั่งอาหารผ่าน LINEMAN และ Robinhood โดยใช้คะแนน POINTX
• จ่ายบิลบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX ผ่านแอปฯ SCB EASY โดยใช้คะแนน POINTX
• ใช้คะแนน POINTX ผ่านแอปฯ EasyBills เพื่อชำระบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า Easy Pass และบริการอื่นๆ
• แลกสินค้า บริการ สิทธิพิเศษ หรือ e-Coupon ในหน้า X Store บนแอปฯ POINTX
• แลกเครดิตเงินคืน (Cashback)* บนแอปฯ POINTX
• แลกคะแนนสายการบินหรือบริจาคเพื่อสังคม บนแอปฯ POINTX
อ่านรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pointx.scb/new-user-campaign-sep-2025/
ลูกค้าใหม่สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ลงทะเบียน และเริ่มใช้คะแนน POINTX ได้แล้ววันนี้ ที่ https://pointx.onelink.me/CnvS/srkllepc และสามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้ที่ https://pointx.com/ Facebook: PointX Thailand และ LINE OA: @POINTX
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า