เสี้ยววินาทีแห่งชีวิต! แท็กซี่ฝ่าไฟแดงชนตำรวจบาดเจ็บ ระหว่างนำส่ง “ปอด” ผู้ป่วยถึงศิริราช (ชมคลิป)

เสี้ยววินาทีแห่งชีวิต หลังแท็กซี่ฝ่าไฟแดงชนตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริบาดเจ็บ ขณะนำส่ง “ปอด” ผู้ป่วยไปศิริราช โชคดีอวัยวะไม่เสียหาย ภารกิจช่วยชีวิตยังดำเนินต่อทันเวลา
วันนี้ (23 ก.ย.) เพจ “ดาวแปดแฉก” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตำรวจจราจรทั่วประเทศและตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ปฏิบัติภารกิจนำส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปยังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยยื้อชีวิตผู้ป่วยได้จำนวนมาก โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่เปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านเสมอ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2568 เวลา 12.28 น. เกิดเหตุรถแท็กซี่ไม่หยุดตามสัญญาณไฟแดง ขณะมีขบวนรถตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดสัญญาณฉุกเฉินนำส่ง “ปอด” จาก จ.ชลบุรี ไปยัง รพ.ศิริราช ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนที่แยกสวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก กทม. ส่งผลให้ ด.ต.วัชรนนท์ คงสินจีราภัทร์ ผู้บังคับหมู่ งาน 3 กก.6 บก.จร. ได้รับบาดเจ็บที่ขาและข้อมือ แต่ยังมีสติ และที่สำคัญคือรถพยาบาลที่บรรทุกอวัยวะไม่ได้รับความเสียหาย ภารกิจยังดำเนินต่อจนสามารถนำอวัยวะส่งถึงมือแพทย์ทันเวลา
ทั้งนี้ พล.ต.ท.นิธิธรระบุว่า เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่า “ทุกเสี้ยววินาทีของรถที่เปิดไซเรนคือเส้นทางแห่งชีวิต” การเปิดทางไม่ได้เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ แต่เพื่อมอบโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยที่รอการรักษา จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักและเคารพกฎหมายจราจร เมื่อเห็นรถฉุกเฉินเปิดไฟหรือได้ยินเสียงไซเรน ต้องรีบชะลอและหลีกทางทันที
สำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ผู้ขับขี่ควรตรวจเช็กระยะรถฉุกเฉินผ่านกระจกหลัง ชะลอรถและเบี่ยงซ้ายเปิดไฟสัญญาณ หากไม่สามารถหลีกได้เพราะรถติด ให้หยุดรถเพื่อเปิดทาง และห้ามขับตามรถฉุกเฉินโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การไม่หลบหรือกีดขวางรถฉุกเฉินถือว่าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 76 มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ส่วนผู้ขับรถฝ่าไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท”
