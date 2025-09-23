เกินต้าน!! "เถ้าแก่เกล" สร้างปรากฏการณ์ ขึ้นบิลบอร์ดยักษ์กลางไทม์สแควร์

"น้องเกล" ลูกแม่ชม ขึ้นแท่นซุป'ตาร์ระดับโลก! ล่าสุด “เถ้าแก่เกล” พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์สาหร่ายชื่อดัง ไปปรากฏอยู่บนป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
วันนี้ (23 ก.ย.) ไม่มีใครไม่รู้จักดาราสาวตัวจิ๋วฮอตเกินต้าน “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” ลูกสาวของคุณแม่ “ชมพู่ อารยา” ที่ล่าสุด “เถ้าแก่เกล” หรือเจ๊เกลของแฟนๆ สร้างปรากฏการณ์ในวงการโฆษณา เมื่อภาพของเถ้าแก่เกลในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์สาหร่ายชื่อดัง ไปปรากฏอยู่บนป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ด้านแฟนคลับต่างพากันชื่นชมในความน่ารักและความสามารถของซุป‘ตาร์ตัวจิ๋วคนนี้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความน่ารัก สดใส เป็นธรรมชาติ พร้อมเซอร์วิสเอาใจแฟนๆ อย่างเต็มที่