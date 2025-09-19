﻿ผบ.ทร.แจงกาสิโนกัมพูชาล้ำพื้นที่ไทย รอเจรจาทุบทิ้ง รื้อบางส่วน หรือใช้ประโยชนคนละครึ่ง

ผบ.ทร.แจงกาสิโนกัมพูชาล้ำพื้นที่ไทย จ.ตราด รอเจรจาทุบทิ้ง-รื้อบางส่วน-ใช้ประโยชนคนละครึ่ง หากไม่เป็นผล ขึ้นอยู่กับรัฐบาลปรับโหมดหรือไม่ ยัน กพช. ยังเป็นภัยคุกคามไม่คุยเรื่องเปิดด่าน
วันนี้ (19 ก.ย.68) พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงกรณีพื้นที่พิพาทชายแดนจันทบุรี และตราด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยเฉพาะการสร้างกาสิโนที่รุกล้ำพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยว่า เรื่องนี้อยากให้สื่อมวลชนได้ลงไปดูพื้นที่จริงที่จังหวัดตราด โดยสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าดีแล้วที่ทุกคนช่วยกันตรวจสอบจะได้เห็นภาพว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งมีหลายจุดที่มีการเคลมซ้อนกันอยู่ และผู้ที่รับผิดชอบก็ได้ทำหนังสือประท้วง แต่ผลของการประท้วงไม่เกิดผลอะไร พร้อมยอมรับว่า มีอยู่หลายพื้นที่มาก ตั้งแต่บริเวณเขื่อน และอาคาร ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือใหญ่ ก็ต้องไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชาต่อไปว่า จะจัดการกับพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น
ผบ.ทร.กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ในโหมดของการเจรจา เราก็ต้องเคารพกติกา แต่หากเจรจากันไม่รู้เรื่อง ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะปรับโหมดหรือไม่ รวมถึงนานาชาติ จะให้ทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้แต่ละประเทศรู้ว่า อาณาเขตของตัวเองเป็นอย่างไร และกัมพูชาจะเข้ามาร่วมสำรวจเส้นเขตแดนที่ชัดเจนหรือไม่ ซึ่งหากเข้าร่วมก็จะเป็นช่องทางที่ดี และจะนำไปสู่แนวทางที่สันติ แต่หากไม่ร่วม เราจะมีมาตรการอย่างไรต่อไป
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า ไทยปล่อยให้มีการสร้างกาสิโนขนาดใหญ่มาได้อย่างไร อีกทั้งมีการตัดถนนเชื่อมต่ออีก ผบ.ทร.ระบุว่า ทั้งหมดอยู่ที่ข้อตกลง หากคุยกันรู้เรื่อง ต้องการจะรื้อ หรือทุบครึ่งหนึ่ง หรือใช้อาคารร่วมกันคนละครึ่ง ก็ต้องรอการเจรจา
เมื่อถามย้ำว่า ตัวอาคารกาสิโนเป็นของไทยครึ่งหนึ่งใช่หรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า อยู่ที่ว่ากัมพูชาจะยอมรับหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเขาไม่ยอมรับ ซึ่งหากยึดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้กาสิโนก็ล้ำแดนของเรามา
ส่วนโอกาสที่จะมีการประทะกันในพื้นที่นั้น ผบ.ทร.ระบุว่า ทุกกองกำลังยังเตรียมพร้อมอยู่ เพราะยังไม่มีความเรียบร้อยในพื้นที่ฝั่งกองทัพภาคที่ 2 แต่ในฝั่งของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หรือ กปช.จต. การขยับกำลังจะไม่เหมือนฝั่งอีสานใต้ แต่ถ้าฝั่งอีสานใต้เคลื่อนไหว เราก็เคลื่อนไหวตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตามสถานการณ์
ส่วนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทหารกัมพูชาทิ้งเอาไว้ ในช่วงการปะทะนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือยอมรับว่า การเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างยากลำบาก และมีสนามทุ่นระเบิดจำนวนมาก ซึ่งต้องค่อย ๆ เคลียร์พื้นที่ แต่ได้สั่งการไปแล้วว่า ให้ดำเนินการกับพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีกำลังทหารของกัมพูชาอยู่ในพื้นที่
ทั้งนี้พลเรือเอก จิรพล ระบุว่า แม้ตนกำลังจะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมี ซึ่ง ผบ.กองกำลังดูแลพื้นที่ได้ดี ในขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ ก็ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ในขณะที่เรื่องการผ่อนปรนด่านชายแดนจันทบุรีและตราดนั้น วันนี้ในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ เห็นชอบร่วมกัน ยังคงปิดด่าน จนกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อไทย
เมื่อถามว่า จะไม่มีการผ่อนปรนสินค้าใดๆ ก็ตามใช่หรือไม่ ผบ.ทร.ระบุว่า สิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงคิดตอนนี้ คือ กัมพูชายังเป็นภัยคุกคาม เราก็ยังจะไม่คุยในเรื่องการเปิดด่าน