COCO LOVE จับมือ DPU เปิดแคมเปญ Love Yourself, Drink for Your Health: COCO LOVE โดนใจวัย Gen Z เวทีประกวดคอนเทนต์จากโจทย์จริง ยกระดับนักศึกษาสู่ครีเอเตอร์มืออาชีพและศักยภาพของตนเอง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับบริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมะพร้าวแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ COCO LOVE เปิดตัวโครงการประกวดผลิตคลิปสร้างสรรค์ ในแคมเปญ “Love Yourself, Drink for Your Health: COCO LOVE โดนใจวัย Gen Z”
โดยการนำร่องของคณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ที่เปิดเวทีเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี 1-4 ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมผลิตคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ความยาว 30–60 วินาที เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 39,000 บาท ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผศ.กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผศ.กรุณา แย้มพราย หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารของ COCO LOVE ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานที่ปรึกษา, นายอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงพลังความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ
กิจกรรมภายในงานมีการเปิดเวที Special Talk โดย นายอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ COCO LOVE ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ พร้อมอธิบายโจทย์การผลิตคลิปวิดีโอให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ เจนนี่ อัญซิการ์ กุมาร อโรร่า (TikTok: Jenny Arora ผู้ติดตาม 3.3 ล้าน), ออมเลต สิริยากร ธีรทองดี (TikTok: ยัยออมเลต ผู้ติดตาม 2.1 ล้าน) และ นิเนย วรรณนิสา พรมสุทธิ (TikTok: นิเนย ผู้ติดตาม 1 ล้าน) ซึ่งได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงและเคล็ดลับการสร้างคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างคลิปวิดีโอให้โดดเด่นและกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย”
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงานว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเวทีที่แสดงถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาจะไม่เพียงได้รับความรู้เชิงทฤษฎี แต่ยังมีโอกาสลงมือทำผลงานจริงที่สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม พร้อมขอบคุณบริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารแบรนด์ COCO LOVE ที่ได้ให้เกียรติและความร่วมมือในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างผลงานที่มีคุณค่าออกสู่สังคมต่อไป
“การประกวดวิดีโอในครั้งนี้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 39,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2568 และจะมีการประกาศผลในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับภาคธุรกิจจริง สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่วิชาชีพในอนาคต” ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ กล่าว
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานที่ปรึกษา COCO LOVE กล่าวว่า บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และ COCO LOVE เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกศิษย์ โดยเริ่มจากศิษย์รุ่นแรก ที่เรียนกับอาจารย์เมื่อกว่า 30 ปีก่อน และรุ่นต่อมาในอีก 20 ปีถัดมา และต่อด้วยศิษย์รุ่นต่อไปที่เป็นผู้บริหารร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เพียงสร้างความผูกพัน แต่ยังต่อยอดสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
“ความรักในการอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับผู้บริโภค คือจุดกำเนิดของ COCO LOVE ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ทั้งในด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาวะองค์รวม” ประธานที่ปรึกษา COCO LOVE ระบุ
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา ยังกล่าวต่อว่า การร่วมมือกับ DPU ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางการตลาด แต่เป็นการสร้างเวทีการเรียนรู้จริงให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์การสื่อสารแบรนด์ ขณะเดียวกันยังช่วยให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์จริง และโอกาสสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้
“การเรียนที่ดีไม่ใช่แค่ในตำรา แต่ต้องได้ลงมือทำจริง ได้ทั้งเกรด ได้ทั้งประสบการณ์ และยังมีโอกาสสร้างรายได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่มีคุณค่า หวังว่านักศึกษาจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี สื่อสารเรื่องราวของน้ำมะพร้าว COCO LOVE ให้สังคมได้เห็นคุณประโยชน์อย่างแท้จริง และขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันและในเส้นทางอนาคต” ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน นายอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ COCO LOVE เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้กำหนดกลไกให้แบรนด์ทำหน้าที่ออกโจทย์และเป้าหมายของงาน ขณะที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาและตัดสินผลงาน ตามเกณฑ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ การผลิต การเล่าเรื่อง และความสอดคล้องกับโจทย์และอัตลักษณ์แบรนด์ ผู้เข้าร่วมต้องสร้างคลิปในรูปแบบที่คุ้นเคยกับผู้ชมยุคดิจิทัล เผยแพร่บนช่องทางส่วนตัวของนักศึกษา เช่น TikTok และ Instagram โดยเน้น “คุณภาพและการตีความโจทย์” ไม่ยึดติดเพียงยอดวิว โดยจุดแข็งของโครงการคือการทำให้นักศึกษาได้ “ทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง” ตั้งแต่ขั้นการคิดงาน การผลิต ไปจนถึงการสื่อสารกับแบรนด์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของครีเอเตอร์ นักรีวิว และอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคต นักศึกษาจึงไม่ได้ทำงานลอยๆ ตามสมมติฐาน แต่ได้ฝึกตอบโจทย์เหมือนทีมครีเอทีฟมืออาชีพที่ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและทีมแบรนด์ดิ้งจริงๆ ขณะเดียวกันแบรนด์ก็ได้รับประโยชน์ด้านการรับรู้ และมุมมองสดใหม่จากคนรุ่นใหม่ที่ทำความเข้าใจเรื่องราวและคุณค่าของแบรนด์
โครงการนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเปิดตัว ก่อนเข้าสู่ช่วงประกวดซึ่งกินเวลาประมาณ 1–2 เดือน จากนั้นจะประกาศผลผู้ชนะช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยมีหนึ่งผลงานที่ได้ตำแหน่ง “The Winner” และยังมีรางวัลด้านทักษะเฉพาะ เช่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม , รางวัลโปรดักชันยอดเยี่ยม และ รางวัลการเล่าเรื่องยอดเยี่ยม เป็นต้น ผลงานที่ชนะเลิศจะถูกนำไปเผยแพร่บนช่องทางของ COCO LOVE และแบรนด์มีแผนเชิญผู้ชนะหรือทีมผู้ชนะมาร่วมผลิตคอนเทนต์ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสสู่อาชีพในอนาคต
นอกจากรางวัลและการเผยแพร่ผลงาน นักศึกษาที่เข้าร่วมยังจะได้ พอร์ตโฟลิโอจากงานจริง มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัย และได้รับ “ใบรับรองโดยพฤตินัย” จากการที่ผลงานผ่านมาตรฐานแบรนด์ ซึ่งเป็นแต้มต่อสำคัญเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การทำงานกับแบรนด์ในอนาคต ทั้งในฐานะฟรีแลนซ์ครีเอเตอร์ หรือสมาชิกทีมคอนเทนต์ขององค์กร