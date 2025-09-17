เปิดคลิปวุ่นวายชายแดนสระแก้ว ชี้ชัดลวดหนามอยู่ในเขตไทย จ่อประท้วงกัมพูชาละเมิดข้อตกลง

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง หลังกลุ่มชาวบ้านกัมพูชาเข้ามารื้อลวดหนามที่ทหารไทยปักไว้ โดยอ้างว่ารุกล้ำพื้นที่ เพจ “Army military force” เผยคลิปวิดีโอชี้ให้เห็นทหารกัมพูชาอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้ ล่าสุดโฆษกกองทัพบกได้ออกมาโต้กลับ ยืนยันว่าแนวกั้นดังกล่าวอยู่ในอธิปไตยไทยชัดเจน พร้อมมองว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และเตรียมประท้วงผ่านกลไกสากลต่อไป
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. เวลาประมาณ 14.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
รายงานระบุว่า ชาวบ้านชาวกัมพูชาได้รวมตัวกันแสดงความไม่พอใจและเข้ามารื้อลวดหนามบางส่วนที่ทหารไทยกำลังทำการติดตั้งเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชา ที่น่าตกใจคือในขณะเกิดเหตุทหารกัมพูชาก็อยู่ในพื้นที่ด้วย ซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้
ล่าสุดในวันเดียวกัน เพจ "Army military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว เผยให้เห็นภาพความวุ่นวายที่ชาวกัมพูชากำลังพยายามรื้อลวดหนามของทหารไทย พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่ามีทหารกัมพูชาอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้ ซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น
ด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงคือบริเวณแนวลวดหนามป้องกันตนเองดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าเข้าข่ายการละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิง ที่ฝ่ายกัมพูชามีการกระทำที่แสดงออกถึงการยั่วยุฝ่ายไทย โดยการใช้ประชาชนมาแสดงออก โดยที่ฝ่ายทหารกัมพูชาเพิกเฉย ไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการห้ามปรามใดๆ อีกทั้งมีความพยายามสร้างกระแสบิดเบือนข้อมูลว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ ทั้งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจน ซึ่งฝ่ายไทยจะได้รวบรวมหลักฐานประท้วงผ่านกลไกสากลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลงที่มีระหว่างกันของฝ่ายกัมพูชาต่อไป